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Ольга Сорокина на примере ВСК рассказала об особенностях импортоопережения в IT-инфраструктуре финансовых компаний Вендор НОТА поможет бизнесу сократить расходы на сетевую безопасность "Ростелеком" автоматизировал до 40% задач разработки с помощью ИИ-помощника "Василиса" Алексей Фетисов из Т1 обратил внимание на риски применения ИИ в образовании Решения на базе ИИ — драйверы технологического развития предприятий ТЭК

ИТ Транспорт и связь

Ольга Сорокина на примере ВСК рассказала об особенностях импортоопережения в IT-инфраструктуре финансовых компаний

САМАРА. 29 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Одним из ключевых вызовов российской экономики последних лет стал переход объектов критической инфраструктуры на отечественные программно-аппаратные комплексы (ПАК). В число первых отраслей, столкнувшихся с необходимостью адаптировать бизнес-процессы к новой экономической реальности, вошел финансовый сектор. У игроков рынка сформировался достаточно обширный опыт эффективного импортозамещения в IT-инфраструктуре, однако процесс непростой. Об этом рассказала член Совета директоров Страхового Дома ВСК Ольга Сорокина в рамках пленарной сессии "Ждать: импортоопережение vs импортовозвращение?" конференции "NexSumm 2025. Платформа для цифровой трансформации".

Фото: предоставлено Страховым Домом ВСК

Страховой Дом ВСК в рамках предыдущего стратегического цикла перешел на новую целевую IT-архитектуру и начал применять открытое программное обеспечение (Open Source) вместо зарубежных коммерческих продуктов. Также в рамках исполнения требований правительства и указаний Банка России о переходе финансовых организаций на отечественное ПО И ПАКи в ВСК запланировано развитие двух значимых объектов критической информационной инфраструктуры (ЗОКИИ).

Одним из барьеров более динамичного перехода компаний финсектора на российские IT-решения выступает необходимость крупных инвестиций в подобные проекты. В качестве решения в ВСК была создана собственная IDP-платформа Marlin (платформа автоматизации разработки ПО), которая способствовала повышению операционной эффективности разработчиков. Кроме того, использование облачных технологий позволяет более гибко управлять ресурсами и снизить капитальные затраты компании, в частности, на покупку серверов.

Сегодня опыт ВСК позволяет не только успешно применять собственные разработки, но и предлагать новые решения другим игрокам рынка. Пример - продукт "Икс-Игрек-Зет Автоматизация", который реализует проекты корпоративной автоматизации управления и учета на базе 1С. Таким образом, осуществляя риск-менеджмент на предприятиях, ВСК может рекомендовать партнера по решению самых острых насущных вопросов в IT-замещении ПО.

"Несмотря на стратегический вектор перехода к целевой архитектуре собственной разработки, конечно, мы не все готовы делать собственными силами и планируем в ближайшие годы привлекать российских вендоров программного обеспечения и оборудования. Однако главный вопрос при реализации таких проектов - опыт и лайфхаки других компаний по оптимизации работы отечественных систем. Российское ПО пока, к сожалению, не выдерживает в достаточной мере текущую операционную нагрузку крупной компании финансового сектора, поэтому сейчас нам важны общие усилия - вендорам и компаниям необходимо совместно обогащать практический опыт внедрения решений, разработчикам - представлять рынку собственные решения, адаптированные под бизнес-среду", - отмечает Ольга Сорокина, член Совета директоров Страхового Дома ВСК.

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