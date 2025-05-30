НОВИКОМ на ЦИПР: новые финансовые инструменты для поддержки промышленности

НОВИКОМ (входит в холдинг "РТ-Финанс" — центр компетенций финансовых услуг Госкорпорации Ростех) представит финансовые решения для предприятий высокотехнологичных отраслей на конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР). В этом году банк выступает ВИП-партнером конференции. ЦИПР-2025 пройдет со 2 по 5 июня в Нижнем Новгороде и традиционно соберет лидеров IT-индустрии, представителей власти и бизнеса.

На конференции НОВИКОМ планирует заключить ряд стратегически соглашений и провести переговоры с действующими и потенциальными партнерами.

В рамках деловой программы НОВИКОМ организует панельную дискуссию "Новые финансовые инструменты — катализатор технологического роста", на которой эксперты обсудят текущее состояние и перспективы рынка токенизированных финансовых инструментов. Особое внимание будет уделено их интеграции в реальный сектор экономики для повышения доступности финансовых ресурсов и содействия технологическому росту. В частности, речь пойдет о цифровых финансовых активах и их возможностях для поддержки промышленности и развития предпринимательства.

Помимо этого, представители банка примут участие в ключевых мероприятиях конференции, включая главную пленарную сессию ЦИПР, а также дискуссии, посвященные экономике данных, анализу рынка отечественного ПО и электроники, кибербезопасности и цифровым сервисам.

В преддверии ЦИПР Председатель Правления НОВИКОМа Елена Георгиева дала интервью порталу конференции и рассказала о работе банка в эпоху цифровой экономики. Как подчеркнула Елена Георгиева, работая с предприятиями высокотехнологичных отраслей и их сотрудниками, НОВИКОМ предоставляет им самые современные, безопасные и удобные сервисы. Из последних нововведений — цифровой сервис подачи документов для открытия и обслуживания счетов, отечественная технология, упрощающая сбор информации о корпоративных клиентах, "роботизация" кредитования во всех сегментах.

Говоря о розничном направлении, руководитель НОВИКОМа упомянула улучшение сервисов мобильного приложения и выгодную программу лояльности. Благодаря этому уровень удовлетворенности клиентов в первом квартале 2025 года вырос в три раза по сравнению с прошлым годом.

"Для нас цифровизация — не разовая задача, а системная работа по совершенствованию взаимодействия с клиентами: промышленными предприятиями, их сотрудниками и поставщиками. Мы продолжаем развивать цифровые платформы, которые позволяют компаниям из реального сектора экономики удобно и быстро получать доступ к финансовым продуктам, постоянно совершенствуем наши цифровые платформы и предложения в рамках зарплатного проекта. Мы не гонимся за трендами, а работаем над тем, что дает реальный эффект нашим клиентам", — подчеркнула Председатель Правления НОВИКОМа Елена Георгиева.