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Страхование Финансы

Самые опасные самокатчики — в Приморье и Коми, около 5% несчастных случаев с СИМ происходит с детьми

САМАРА. 29 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самые агрессивные самокатчики передвигаются по улицам Приморского края — к такому выводу пришли аналитики Страхового Дома ВСК. Пик происшествий с их участием фиксируется в мае, на долю ЧП с детьми приходится порядка 5% травм, полученных в результате использования средств индивидуальной мобильности (СИМ).

По оценкам Страхового Дома ВСК, за год число несчастных случаев, связанных с использованием электросамокатов, выросло на 23%. 90% происшествий связаны с падениями с СИМ, 6% приходится на столкновение самокатов и пешеходов, 4% — получение травм самокатчиками во время движения.

Больше всего несчастных случаев с самокатчиками фиксируется в мае (15%), августе (14%) и марте (14%). Регионом-лидером по числу происшествия из-за СИМ стал Приморский край — в регионе было зафиксировано 23% обращений с травмами. В антирейтинг также вошли: Коми (19%), Чувашия (10%), Тверская область (9%). В крупных городах РФ, наоборот, самокатчики более дисциплинированы и реже становятся жертвами несчастных случаев. В Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре фиксируется менее 5% подобных ЧП.

Чаще всего в результате падения с самоката россияне получают стандартные травмы — ушибы и переломы. Но случаются и более серьезные ЧП. Например, жителю Владивостока, упавшему с СИМ, была диагностирована ретроградная амнезия.

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