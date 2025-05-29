Вице-губернатор Антон Емельяненко посетил предприятия Челно-Вершинского района

В среду, 28 мая, вице-губернатор Самарской области Антон Емельяненко посетил с рабочим визитом Челно-Вершинский район. Участники рабочей поездки обсудили вопросы господдержки, обновления и модернизации сельскохозяйственной техники, а также подготовки и привлечения молодых специалистов в агропромышленный комплекс.

На территории Челно-Вершинского района работают 7 сельскохозяйственных организаций, 34 фермерских хозяйства и около 7 тысяч личных подсобных хозяйств. Площадь пашни в муниципальном районе составляет 73,4 тысячи гектаров.

В прошлом году адресную финансовую поддержку в виде субсидий из бюджета получили 19 фермерских хозяйств и 3 сельскохозяйственные организации. Общая сумма поддержки составила порядка 30 млн рублей.

Участники делегации провели осмотр хода работ по севу подсолнечника в ООО "Научно-производственное объединение "ГеоТехнологии". Посевная кампания завершается — на предприятии строго следят за соблюдением сроков выполнения работ. В НПО активно обновляют оборудование, внедряют современные технологические решения и проводят активную работу по привлечению молодых специалистов.

"В технике мы делаем акцент на приобретение российской. Также мы точно переходим на отечественную селекцию семян", — подчеркнул один из руководителей НПО "ГеоТехнологии! Андрей Камышов. Благодаря субсидиям аграрии уже приобрели посевной комплекс, в ближайшее время им доставят самоходный опрыскиватель "Туман-3", в планах — покупка комбайна завода "Ростсельмаш".

Правительство Самарской области, в свою очередь, уделяет особое внимание поддержке молодых кадров в сельском хозяйстве. По инициативе главы региона Вячеслава Федорищева с прошлого года в 3 раза были увеличены размеры выплат молодым специалистам. В зависимости от уровня образования выплачиваются единовременные суммы, варьирующиеся от 103,5 до 207 тысяч рублей и ежемесячные выплаты до 11682 рублей.

Антон Емельяненко напомнил руководителям компании о возможностях применения беспилотной авиации в сфере сельского хозяйства. Первый в стране сертифицированный агродрон создали в регионе на предприятии "Транспорт будущего". "Наша задача сейчас уже не столько производство летательных аппаратов, а разработка моделей их применения во всех отраслях. Самарская область для себя выбрала в первую очередь тему сельского хозяйства. Уже многие аграрии в пилотном режиме апробируют и применяют БПЛА для мониторинга и для внесения удобрений, — сказал Антон Емельяненко. "Помимо эффективности использование БАС может стать еще одним инструментом привлечения молодежи в отрасль", — подчеркнул вице-губернатор.

Делегация областного правительства посетила АО "Челно-Вершинский машиностроительный завод", который ведет свою историю с 1938 года. Завод производит и поставляет оборудование для животноводческих ферм, а также запасные и комплектующие части для вагоностроительных предприятий страны.

В Самарской области комплексно подходят к поддержке животноводства, реализуя региональные инструменты поддержки и привлекая федеральные средства. В этом году на эти цели предусмотрено более 1,6 млрд рублей. С 2024 г. по инициативе губернатора Самарской области предусмотрены субсидии, направленные на частичное возмещение затрат на строительство, реконструкцию и модернизацию животноводческих помещений и откормочных площадок. В 2025 г. на поддержку агропромышленного комплекса региона направлено порядка 4 млрд рублей.

В Самарской области поддержку получают и инвесторы, готовые размещать на территории региона свои предприятия. Это, в том числе, проекты в сфере сельского хозяйства. В режиме "одного окна" широкий спектр услуг и сопровождение на всех этапах предоставляет Агентство по привлечению инвестиций.