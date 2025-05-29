16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Вице-губернатор Антон Емельяненко посетил предприятия Челно-Вершинского района "Все начинается с вас": министр спорта Самарской области о роли молодежи Минэкономразвития Самарской области возглавил Павел Финк В Самарской области появится кластер туризма в рамках проекта "Профессионалитет" В Сызрани продолжается модернизация инфраструктуры накопления, обработки и утилизации ТКО

Облправительство Власть и политика

Вице-губернатор Антон Емельяненко посетил предприятия Челно-Вершинского района

ЧЕЛНО-ВЕРШИНЫ. 29 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 26
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В среду, 28 мая, вице-губернатор Самарской области Антон Емельяненко посетил с рабочим визитом Челно-Вершинский район. Участники рабочей поездки обсудили вопросы господдержки, обновления и модернизации сельскохозяйственной техники, а также подготовки и привлечения молодых специалистов в агропромышленный комплекс.

Фото: "Волжская коммуна"

На территории Челно-Вершинского района работают 7 сельскохозяйственных организаций, 34 фермерских хозяйства и около 7 тысяч личных подсобных хозяйств. Площадь пашни в муниципальном районе составляет 73,4 тысячи гектаров.

В прошлом году адресную финансовую поддержку в виде субсидий из бюджета получили 19 фермерских хозяйств и 3 сельскохозяйственные организации. Общая сумма поддержки составила порядка 30 млн рублей.

Участники делегации провели осмотр хода работ по севу подсолнечника в ООО "Научно-производственное объединение "ГеоТехнологии". Посевная кампания завершается — на предприятии строго следят за соблюдением сроков выполнения работ. В НПО активно обновляют оборудование, внедряют современные технологические решения и проводят активную работу по привлечению молодых специалистов.

"В технике мы делаем акцент на приобретение российской. Также мы точно переходим на отечественную селекцию семян", — подчеркнул один из руководителей НПО "ГеоТехнологии! Андрей Камышов. Благодаря субсидиям аграрии уже приобрели посевной комплекс, в ближайшее время им доставят самоходный опрыскиватель "Туман-3", в планах — покупка комбайна завода "Ростсельмаш".
Правительство Самарской области, в свою очередь, уделяет особое внимание поддержке молодых кадров в сельском хозяйстве. По инициативе главы региона Вячеслава Федорищева с прошлого года в 3 раза были увеличены размеры выплат молодым специалистам. В зависимости от уровня образования выплачиваются единовременные суммы, варьирующиеся от 103,5 до 207 тысяч рублей и ежемесячные выплаты до 11682 рублей.

Антон Емельяненко напомнил руководителям компании о возможностях применения беспилотной авиации в сфере сельского хозяйства. Первый в стране сертифицированный агродрон создали в регионе на предприятии "Транспорт будущего". "Наша задача сейчас уже не столько производство летательных аппаратов, а разработка моделей их применения во всех отраслях. Самарская область для себя выбрала в первую очередь тему сельского хозяйства. Уже многие аграрии в пилотном режиме апробируют и применяют БПЛА для мониторинга и для внесения удобрений, — сказал Антон Емельяненко. "Помимо эффективности использование БАС может стать еще одним инструментом привлечения молодежи в отрасль", — подчеркнул вице-губернатор.

Делегация областного правительства посетила АО "Челно-Вершинский машиностроительный завод", который ведет свою историю с 1938 года. Завод производит и поставляет оборудование для животноводческих ферм, а также запасные и комплектующие части для вагоностроительных предприятий страны.

В Самарской области комплексно подходят к поддержке животноводства, реализуя региональные инструменты поддержки и привлекая федеральные средства. В этом году на эти цели предусмотрено более 1,6 млрд рублей. С 2024 г. по инициативе губернатора Самарской области предусмотрены субсидии, направленные на частичное возмещение затрат на строительство, реконструкцию и модернизацию животноводческих помещений и откормочных площадок. В 2025 г. на поддержку агропромышленного комплекса региона направлено порядка 4 млрд рублей.

В Самарской области поддержку получают и инвесторы, готовые размещать на территории региона свои предприятия. Это, в том числе, проекты в сфере сельского хозяйства. В режиме "одного окна" широкий спектр услуг и сопровождение на всех этапах предоставляет Агентство по привлечению инвестиций.

Гид потребителя

Последние комментарии

Анатолий Илларионов 24 июля 2024 10:38 Профессор ВШЭ: "Опыт и доверие жителей позволяют Дмитрию Азарову в перспективе стать сенатором от региона"

Предлагаю сделать Азарова почетным гражданином за выдающийся вклад в развитие Самары и области и сделать пожизненным сенатором с передачей этого права по наследству с выплатой ежемесячногр вознаграждения за великие труды. Столько сделал, что и неназовешь ни сразу, ни потом.

Дмитрий Лакоценин 22 июня 2023 14:58 В Самарской области продолжается прием заявок на проведение газа в рамках программы социальной газификации

А если деревня не газифицирована? Еще столетие ждать? Внуки Миллера подсуетятЬся???

Дмитрий Лакоценин 22 июня 2023 12:11 Виктор Кудряшов провел рабочую встречу с уполномоченным по защите прав предпринимателей Эдуардом Харченко

Интересно как отнесется сей человек на жалобу на предпрИнимателя который уничтожает природу историческое наследие и ставит под угрозу жизнь детей?

Дмитрий Лакоценин 23 марта 2023 09:08 Правительство Самарской области готовит новую заявку на финансирование строительства и реконструкции социальных объектов

Вот про дороги стоит подумать. Дорога из Малой Каменки в Красный Яр уничтожена большегрузами незаконного карьера. Детей в школу возят как по минированному полю...

Дмитрий Лакоценин 23 марта 2023 09:05 Дмитрий Азаров назначил Ирину Калягину на должность министра культуры Самарской области

На послерыбьи и рак рыба...

Фото на сайте

Встреча чешской делегации с представителями органов власти и предприятий Самарской области

Встреча чешской делегации с представителями органов власти и предприятий Самарской области

Визит делегации Самарской области в Республику Беларусь

Визит делегации Самарской области в Республику Беларусь

Главы муниципалитетов будут нести ответственность за оптимизацию управленческих расходов

Главы муниципалитетов будут нести ответственность за оптимизацию управленческих расходов

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1