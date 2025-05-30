Успешный старт: "Ростелеком" продлевает акцию "Тест-драйв"

"Ростелеком" продлил возможность подключения к тарифам линейки "Тест-драйв" до 30 июня 2025 года. В рамках акции можно бесплатно подключить сразу несколько услуг на 30 дней: мобильную связь, домашний интернет, облачное видеонаблюдение и онлайн-кинотеатр Wink.ru (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ). Кроме того, можно провести тест-драйв игрового тарифа "Ростелекома", включающего ряд дополнительных опций для геймеров.
Алексей Демяненко, директор по продуктам и тарифам массового сегмента "Ростелекома":
"Акция "Тест-драйв" вызвала большой интерес у пользователей по всей стране, поэтому мы решили продлить акцию еще на месяц — до 30 июня. Наши абоненты оценили преимущества скоростного домашнего интернета, а также удобство, которое предоставляют пакетные тарифы. С ними можно подключить мобильную связь для всей семьи, получить доступ к более чем 200 каналам интерактивного ТВ и 27 тыс. фильмов и сериалов в онлайн-кинотеатре Wink. Большой популярностью пользуется и сервис облачного видеонаблюдения, который делает дом гораздо более безопасным".
За время акции клиенты "Ростелекома" подключили уже более 75 тыс. услуг, при этом большинство из них решили продолжить пользоваться сервисами компании. После окончания пробного периода "Тест-драйва" почти 99% абонентов перешли на платное обслуживание, сохранив выбранный тариф.
Пакетные тарифы, объединяющие несколько популярных услуг в одну выгодную подписку, лидируют по спросу среди продуктов массового сегмента. Более 85% продаж пакетных предложений приходятся на новых абонентов "Ростелекома".
Камеры облачного домашнего видеонаблюдения "Ростелекома" установлены уже в более 1 млн квартир и домов по всей стране. Сервис помогает отслеживать обстановку внутри помещений и на улице, контролировать режим освещения, возможные протечки, открытие дверей или окон. Оповещения о всех происшествиях или движущихся объектах пользователи получают автоматически на телефон. Абоненты "Ростелекома" также могут получить в подарок доступ к облачному видеонаблюдению на срок до 24 месяцев при покупке камер в рассрочку.
Узнать подробности и подключить тариф "Тест-драйв" можно онлайн на сайте оператора.
Последние комментарии
Какого года?
Рассказывают про метро, строительство которого опять заморожено.
Автомобилисты конечно привыкнут и найдут выходы, например поставить свое авто во дворы жилых домов... А вот что делать нам, жителям? Живу в угловом подъезде, часто можно боком пройти, чтобы не испачкать одежду либо об грязное авто, либо об грязную крышу входа в подвал. Это еще часть жильцов имеют гаражи под склоном дворца спорта. А недавно прошла информация, что их (гаражи) снесут, соответственно увеличится количество местных авто во дворах. А еще и со всего города будут автомобилисты парковаться, мало кто захочет платить. На ул. Маяковского есть платная парковка, она пустая, даже когда во дворах и вдоль проезжей части аншлаг. Люди со всего города едут погулять по нашей прекрасной набережной, в том числе с детьми, а машину скоро можно будут оставить только платно! И никакой альтернативы!
Что бы уменьшить поток машин в городе, нужно как в Японии или Китае, точно не помню, запрет частных машин на выезд по номеру машин в чётные и нечётные дни, а если выехал не в свой день штраф.
Согласна с главой Куйбышевского р-на, что нам нужен ещё один мост к нам в р-он, Южный и Фрунзенская не справляються с потоком транспорта, а дополнительный мост и хорошая развязка разгрузит Южный мост, район расстраиваеться новыми домами и новый поток машин..