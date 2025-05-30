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Успешный старт: "Ростелеком" продлевает акцию "Тест-драйв"

САМАРА. 30 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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"Ростелеком" продлил возможность подключения к тарифам линейки "Тест-драйв" до 30 июня 2025 года. В рамках акции можно бесплатно подключить сразу несколько услуг на 30 дней: мобильную связь, домашний интернет, облачное видеонаблюдение и онлайн-кинотеатр Wink.ru (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ). Кроме того, можно провести тест-драйв игрового тарифа "Ростелекома", включающего ряд дополнительных опций для геймеров.

Фото: предоставлено ПАО "Ростелеком"

Алексей Демяненко, директор по продуктам и тарифам массового сегмента "Ростелекома":

"Акция "Тест-драйв" вызвала большой интерес у пользователей по всей стране, поэтому мы решили продлить акцию еще на месяц — до 30 июня. Наши абоненты оценили преимущества скоростного домашнего интернета, а также удобство, которое предоставляют пакетные тарифы. С ними можно подключить мобильную связь для всей семьи, получить доступ к более чем 200 каналам интерактивного ТВ и 27 тыс. фильмов и сериалов в онлайн-кинотеатре Wink. Большой популярностью пользуется и сервис облачного видеонаблюдения, который делает дом гораздо более безопасным".

За время акции клиенты "Ростелекома" подключили уже более 75 тыс. услуг, при этом большинство из них решили продолжить пользоваться сервисами компании. После окончания пробного периода "Тест-драйва" почти 99% абонентов перешли на платное обслуживание, сохранив выбранный тариф.

Пакетные тарифы, объединяющие несколько популярных услуг в одну выгодную подписку, лидируют по спросу среди продуктов массового сегмента. Более 85% продаж пакетных предложений приходятся на новых абонентов "Ростелекома".

Камеры облачного домашнего видеонаблюдения "Ростелекома" установлены уже в более 1 млн квартир и домов по всей стране. Сервис помогает отслеживать обстановку внутри помещений и на улице, контролировать режим освещения, возможные протечки, открытие дверей или окон. Оповещения о всех происшествиях или движущихся объектах пользователи получают автоматически на телефон. Абоненты "Ростелекома" также могут получить в подарок доступ к облачному видеонаблюдению на срок до 24 месяцев при покупке камер в рассрочку.

Узнать подробности и подключить тариф "Тест-драйв" можно онлайн на сайте оператора.

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