На ПМЭФ Самарская область планирует подписать соглашения на 200 млрд рублей

Предстоящий Петербургский международный экономический форум может принести Самарской области инвестиции на 200 млрд рублей. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Федорищев на встрече с журналистами в пятницу, 30 мая.
"На прошлом питерском форуме мы заключили соглашений на 30 млрд руб., кажется. Сейчас у нас количество заявок и подготовленных проектов, которые мы одобрили и будем подписывать, это порядка 200 миллиардов. Это конкретные заводы, конкретные линии, конкретные новые инвесторы, конкретные программы развития тех, кто уже сейчас работает здесь", - рассказал губернатор.
ПМЭФ-2025 пройдет 18-21 июня.
Последние комментарии
Дорого яичко!
Здравствуйте! Отчего такой разный подход к производству пищевой и непищевой продукции, полимерОВ и макарОН (не макаронОВ)☺? "В ТОР Тольятти откроются производства макарон, полимеров и медицинский центр"
это было бы очень кстати, а то жители города постоянно травятся выбросами серной кислоты местным предприятием "ПРОМСИНТЕЗ"... Изобретут новейшие датчики загрязнения экологии города или фильтрующие элементы, или что-то ещё полезное и нужное для всех людей России и мира )))
А жителей спросили, нужен ли им этот завод? Во-первых, как обычно пострадает экология, которая и так "никакая". Во-вторых, зарплата всё равно будет несерьёзная (тысяч 15), и большинство жителей будут всё равно продолжать ездить в Самару на заработки...Вот почему они в Челябинске не расширяются? Там что, безработицу искоренили, нет дефицита рабочих мест?
На подготовку региона? Аффтор—перекрестись! Кроме Самары ЧМ-2018 по капиталовложениям ни один населённый пункт не затронет. Да и в Самаре соорудят дай Бог десятую часть из радужных ньювасюковских обещаний Колывана