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Инвестиции Экономическая политика

На ПМЭФ Самарская область планирует подписать соглашения на 200 млрд рублей

САМАРА. 31 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Предстоящий Петербургский международный экономический форум может принести Самарской области инвестиции на 200 млрд рублей. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Федорищев на встрече с журналистами в пятницу, 30 мая.

Фото: Иван Макеев, пресс-служба правительства Самарской области

"На прошлом питерском форуме мы заключили соглашений на 30 млрд руб., кажется. Сейчас у нас количество заявок и подготовленных проектов, которые мы одобрили и будем подписывать, это порядка 200 миллиардов. Это конкретные заводы, конкретные линии, конкретные новые инвесторы, конкретные программы развития тех, кто уже сейчас работает здесь", - рассказал губернатор.

ПМЭФ-2025 пройдет 18-21 июня.

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