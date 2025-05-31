На ПМЭФ Самарская область планирует подписать соглашения на 200 млрд рублей

Предстоящий Петербургский международный экономический форум может принести Самарской области инвестиции на 200 млрд рублей. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Федорищев на встрече с журналистами в пятницу, 30 мая.

"На прошлом питерском форуме мы заключили соглашений на 30 млрд руб., кажется. Сейчас у нас количество заявок и подготовленных проектов, которые мы одобрили и будем подписывать, это порядка 200 миллиардов. Это конкретные заводы, конкретные линии, конкретные новые инвесторы, конкретные программы развития тех, кто уже сейчас работает здесь", - рассказал губернатор.

ПМЭФ-2025 пройдет 18-21 июня.