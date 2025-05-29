Чат-бот T2 помог клиентам более 35 миллионов раз

T2, российский оператор мобильной связи, проанализировал динамику обращений клиентов в цифровые каналы и выявил ключевые тенденции перехода пользователей к онлайн-форматам взаимодействия. За последние пять лет чат-бот компании обработал свыше 35 миллионов запросов, что в среднем составляет 19 500 диалогов в день и соответствует семикратному росту за период. Все больше пользователей выбирают цифровую поддержку, подтверждая доверие к виртуальным помощникам.
T2 продолжает развивать клиентский сервис в цифровых каналах: на сайте, в мобильном приложении. Одним из ключевых инструментов обработки запросов пользователей становится чат-бот. Оператор проанализировал долю обращений к виртуальному помощнику в 2020–2024 гг. и зафиксировал устойчивый рост интереса к этому каналу поддержки — за пять лет количество запросов выросло в 7 раз.
Компания отмечает изменение пользовательских предпочтений: если в 2020 году лишь 5% клиентов решали вопросы с помощью чат-бота, то к 2024 году этот показатель вырос до 42%. При этом наиболее активной аудиторией чата стали пользователи в возрасте от 25 до 39 лет — на эту группу приходится 43% всех обращений. Оператор выделил три основные тематики запросов в чат-боте: на первом месте — операции с номером, далее идут вопросы по тарифам и запросы по функциям самообслуживания.
T2 непрерывно расширяет функциональность чат-бота. Сегодня виртуальный помощник решает широкий спектр задач — от подключения услуг, детализации расходов до моментальной передачи информации о подозрительных номерах для анализа экспертами big data. За пять лет доля автоматизированных решений выросла на 18%, что позволило сократить время обработки запросов, перераспределить нагрузку на операторов и повысить качество сервиса. Индекс удовлетворенности клиентов (CSI) за этот период увеличился на 34%.
К летнему сезону компания добавила в чат новую интерактивную функцию. Чтобы "активировать" лето, достаточно написать сообщение: "Лето, приди!" — на экране появится красочная анимация с цветами и шуточный ответ Миа.
Последние комментарии
Какого года?
Рассказывают про метро, строительство которого опять заморожено.
Автомобилисты конечно привыкнут и найдут выходы, например поставить свое авто во дворы жилых домов... А вот что делать нам, жителям? Живу в угловом подъезде, часто можно боком пройти, чтобы не испачкать одежду либо об грязное авто, либо об грязную крышу входа в подвал. Это еще часть жильцов имеют гаражи под склоном дворца спорта. А недавно прошла информация, что их (гаражи) снесут, соответственно увеличится количество местных авто во дворах. А еще и со всего города будут автомобилисты парковаться, мало кто захочет платить. На ул. Маяковского есть платная парковка, она пустая, даже когда во дворах и вдоль проезжей части аншлаг. Люди со всего города едут погулять по нашей прекрасной набережной, в том числе с детьми, а машину скоро можно будут оставить только платно! И никакой альтернативы!
Что бы уменьшить поток машин в городе, нужно как в Японии или Китае, точно не помню, запрет частных машин на выезд по номеру машин в чётные и нечётные дни, а если выехал не в свой день штраф.
Согласна с главой Куйбышевского р-на, что нам нужен ещё один мост к нам в р-он, Южный и Фрунзенская не справляються с потоком транспорта, а дополнительный мост и хорошая развязка разгрузит Южный мост, район расстраиваеться новыми домами и новый поток машин..