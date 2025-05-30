DevOps-конвейер платформы "Сфера" стал победителем премии TAdviser IT Prize 2025

Платформа "Сфера", разработанная ИТ-холдингом Т1, победила в номинации "Автоматизация разработки ПО: DevOps-конвейер года" на премии TAdviser IT Prize 2025, одной из ключевых наград в области информационных технологий в корпоративном секторе.

DevOps-конвейер платформы "Сфера" помогает ИТ-командам автоматизировать цикл разработки программного обеспечения — от написания кода до его развертывания и поддержки. Решение ориентировано на бизнес с высокими требованиями к скорости и отказоустойчивости релизов: обеспечивает быстрый старт разработки благодаря готовым шаблонам сервисов, настроенным CI/CD-процессам, а также легко встраивается в любое окружение и процессы компаний, поддерживая масштабирование и обеспечивая работу даже в самых высоконагруженных системах.

"Эта награда — признание того, что российские инструменты могут закрывать сложные инженерные задачи, — отмечает Юрий Мацыгин, руководитель производственного блока вендора НОТА (ИТ-холдинг Т1). — Мы проектировали DevOps-конвейер так, чтобы он был гибким и удобным для разных компаний: от крупного бизнеса с распределённой инфраструктурой до команд, которым важно быстро запустить продукт. Сегодня Сфера — это не просто набор инструментов, а полноценная платформа, которая помогает выстраивать работу по лучшим DevOps-практикам".

Решение уже используется как в крупных компаниях, так и в сегменте малого и среднего бизнеса. Согласно данным исследования о состоянии DevOps в России за 2024 год, автоматизацией разработки интересуются также компании вне ИТ-сферы и финтеха. Суммарная доля остальных отраслей выросла с 39,7% до 51,4% в 2024, что свидетельствует о растущей востребованности DevOps российским бизнесом.