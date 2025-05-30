CARCADE предлагает новый SERES M7 в лизинг со скидкой 5%

Лизинговая компания CARCADE предлагает приобрести в лизинг новый премиальный кроссовер SERES M7 с привилегией в размере от 5% от РРЦ в рамках сотрудничества с официальным дилером бренда — компанией АО "МБ РУС".

Корпоративную преференцию можно использовать при расчёте коммерческого предложения с целью уменьшения лизинговых платежей либо срока договора лизинга. Так, например, пятиместный SERES M7 2025 г. в. в комплектации PRO для клиентов CARCADE обойдётся в 6 640 500 рублей, а стоимость модификации MAX составит 7 115 500 рублей. Скидка распространяется только на новые ТС в наличии, либо в поставке через дилерскую сеть партнёра специальной программы. Предложение действует до объявления очередных специальных условий.

SERES M7 — официально представленный в РФ роскошный представительский кроссовер, созданный для тех, кто ценит простор, комфорт и технологичность. Автомобиль оснащён светодиодными фарами-прожекторами Smart Matrix. Модель может быть укомплектована 20″ или 21″ дисками спортивного типа. Просторный, вместительный салон даёт десятки вариаций удобного размещения: несколько конфигурации кресел, доступные в 5-местной комплектации.

Программа финансирования от CARCADE позволяет оформить лизинг с авансом от 5%, выкупным платежом от 1000 руб., на срок до 60 месяцев и доступна для юридических лиц и предпринимателей со сроком регистрации от 6 месяцев. Кроме того, автомобили AITO SERES доступны в рамках онлайн-лизинга CARCADE с получением предварительного одобрения всего за 5 минут и полностью электронным документооборотом через систему Контур.Диадок. Для заключения договора в онлайн-формате клиентам, подключенным к ЭДО, достаточно подать заявку на сайте или обратиться к персональному менеджеру. Все последующие действия, включая формирование графика и подписание документов, происходят удалённо.

Подробности условий и наличие автомобилей в салонах вашего города уточняйте у финансовых консультантов CARCADE. Коммерческое предложение запрашивайте на сайте или по телефону горячей линии 8 800 700 30 30.