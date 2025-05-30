Самарская область – один из лидеров промышленного туризма

С 27 по 29 мая в Тобольске прошло финальное мероприятие программы по развитию промышленного туризма "Открытая промышленность", благодаря которой порядка 2 тысяч российских предприятий открыли свои двери для школьников, студентов, местных жителей и туристов. Она реализуется Агентством стратегических инициатив (АСИ) и Министерством промышленности и торговли Российской Федерации.

По его итогам команду Самарской области наградили за "Лучший проект объединения и демонстрации прошлого, настоящего и будущего промышленности региона", а также по результатам выполнения задания Акселератора по промышленному туризму 4.0 в финал вышел завод АО "Авиакор-авиационный завод" и был награжден за "Лучший проект предприятия по промышленному туризму".

В рамках деловой программы форума состоялось пленарное заседание "Стратегические задачи по развитию промышленного туризма и продвижению промышленности в Российской Федерации". На нем представили ключевые итоги и обозначили направления дальнейшего развития программы.

"Промышленный туризм является важным и действенным инструментом популяризации отечественной промышленности — в прошлом году более 2 миллионов человек посетили познавательные экскурсии на российских предприятиях. Такие мероприятия способствуют развитию промышленного потенциала регионов Российской Федерации", — отметил в приветственном слове министр промышленности и торговли России Антон Алиханов.

Генеральный директор АСИ Светлана Чупшева подчеркнула потенциал промышленного туризма для патриотического воспитания, профориентации молодежи и привлечения кадров в промышленность: "Во многих субъектах уже разработаны действенные меры поддержки промышленного туризма. Команды регионов и предприятий создают комплексные проекты, направленные на формирование нового образа российской промышленности и повышение интереса к инженерным и производственным профессиям".

На территории Самарской области сосредоточены и уверенно развиваются автомобилестроение, аэрокосмический и нефтехимический кластеры, фармацевтика и сельское хозяйство. Крупнейшие предприятия — гордость Самарской области — уже стали участниками "Открытой промышленности" за эти годы. Среди них: Автоваз, Тольяттикаучук, Куйбышевазот, Стройфарфор, Авиакор и многие другие. Запланировано включение в программу новых предприятий, а также создание новых тематических маршрутов, в том числе охватывающих сферу сельского хозяйства, транспорта, пищевого производства. Внимание и всесторонняя поддержка туристической отрасли, поддержка инициатив в разных видах туризма, реализация мероприятий национального проекта "Туризм и гостеприимство" — в числе задач регионального правительства. Туризм является перспективным направлением и мощным инструментом в развитии экономики, культуры и инфраструктуры региона, отмечал ранее губернатор Вячеслав Федорищев.

Делегация Самарской области в рамках программы по развитию промышленного туризма "Открытая промышленность" выступила с презентацией финального проекта развития промышленного туризма. Команда представила проект "Крылья Победы", который соединяет героическую летопись военных лет с динамичным развитием современной индустрии.

"Мы рады, что Самарская область становится примером успешного взаимодействия между промышленностью и туристической отраслью. Участие в программе "Открытая промышленность" позволило нам продемонстрировать потенциал нашего региона. Проект "Крылья Победы", объединивший историю и современность, стал символом преемственности поколений и инновационного подхода к развитию промышленности. Мы продолжаем активно развивать промышленный туризм, включая экскурсии на крупнейшие предприятия региона. Это не только привлекает туристов, но и способствует повышению интереса молодежи к рабочим профессиям и высокотехнологичным отраслям", — рассказала министр туризма Самарской области Екатерина Матвеева.