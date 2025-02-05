В Самаре обсудили вопросы реализации мусорной реформы и работы регоператора по обращению с ТКО

В среду, 5 февраля, состоялась пресс-конференция первого вице-губернатора — председателя правительства Самарской области Михаила Смирнова и министра природных ресурсов и экологии Артема Ефимова по вопросам реализации мусорной реформы и работы регионального оператора по обращению с ТКО.

Напомним, с 1 ноября в Самарской области к работе приступил новый региональный оператор — государственная компания АО "Экология". Смена регоператора была инициирована губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым. Основанием для решения стали многочисленные обращения граждан, которые жаловались, что предыдущий оператор по обращению с ТКО не справляется с задачами.

"К работе предыдущего оператора было много претензий — как от жителей, так и от подрядных организаций. Многие подрядчики обращались в органы власти в связи с неплатежами по контрактам. И я не исключаю такого варианта развития событий, как банкротство прежнего регионального оператора, что привело бы к очень серьезным последствиям для области. Поэтому еще раз подчеркну: решение о смене регионального оператора было взвешенным, справедливым и обоснованным. Губернатор Самарской области, приняв это решение, отреагировал на обращения граждан", — отметил Михаил Смирнов.

Три месяца назад процесс контрактования логистических компания носил конфликтный характер. Ряд прежних перевозчиков заняли неконструктивную позицию по контрактованию с новым региональным оператором и не вышли на торги. Поэтому были привлечены новые компании. В течение трех месяцев производилась наладка процессов, вводилась система ежедневного контроля.

"Я сознательно избегаю слова "реформа", поскольку реформа в сфере обращения с ТКО началась в Российской Федерации гораздо раньше, с 2018 года. Сейчас мы занимаемся наведением элементарного порядка в этой отрасли в Самарской области и приведением ее к тому уровню, которого ожидают жители", — отметил Михаил Смирнов.

Ранее обращение с ТКО не всегда осуществлялось в соответствие с требованием территориальной схемы: в ряде муниципалитетов на севере и юге региона использовались нелегальные площадки перегрузов. За три месяца новый региональный оператор выстроил логистику должным образом, что позволило возить ТКО одним "плечом" сразу в места размещения и обработки.

Михаил Смирнов отметил один из важных итогов смены частного регионального оператора на государственного: "Нет недобросовестной спекулятивной концентрации прибыли на аффилированных перевозчиках".

"Самое важное, что мы пытались сделать, и обязательно доведем это до конца — это изменение философии самого подхода к работе регионального оператора. Это формирование у регионального оператора принципа полной и тотальной ответственности за все, что происходит в целом в сфере обращения с мусором. Ведь если подходить к этой деятельности формально, исходя из буквального прочтения отдельных норм законодательства, то за многое региональный оператор может не отвечать. Что-то не входит в тариф, что-то относится к компетенции муниципалитета. Все эти факторы мы устранили как явление. Уверен, что этот подход, ориентированный на интересы людей, позволит нам навести порядок, которого так ждут жители нашего региона", — продолжил председатель областного правительства.

Региональный оператор работает с более чем 30 логистическими компаниями, которые владеют разной техникой и компетенциями: одни возят ТКО, другие управляют ломовозами и погрузчиками для уборки КГО. И если прежний регоператор перенаправлял вопросы жителей на перевозчиков, то АО "Экология" является единым центром ответственности: координирует работу подрядчиков, следит за качеством вывоза и обрабатывает сообщения от потребителей услуги.

Важный аспект перенастройки системы — актуализация территориальной схемы обращения с отходами, добавление новых объектов инфраструктуры, уточнение фактического отходообразования, и в связи с этим — оптимизация транспортных потоков. "В обновленной территориальной схеме, актуализация которой запланирована на 2025 г., количество образуемых ТКО будет максимально приближено к реальному значению: смотрим итоги работы нового регоператора за определенный период, накапливаем фондовые данные, применяем методику расчета. Уверен, территориальная схема станет прозрачной", - прокомментировал Артем Ефимов.

На ближайшую трехлетку правительством региона принято решение о финансировании закупки контейнеров и ремонте старых. Планируется отремонтировать и обустроить почти 3 000 контейнерных площадок, закупить более 12 тыс. мусоросборников. На указанные цели заложено 861 млн рублей. Новыми контейнерными площадками будут пользоваться 434 782 жителей региона. При этом в 2024 г. было выделено муниципалитетам 324 млн руб. на приобретение 6 861 мусоросборников, устройство 182 контейнерных площадок и ремонт 806.

Сейчас муниципалитеты ведут укомплектование площадок контейнерами, закупленными в конце прошлого года. В Самаре по накопленным данным проблемных адресов ускорено взаимодействие с департаментом городского хозяйства: по предложениям регионального оператора за несколько недель в Самаре выставили почти 300 контейнеров и заменили около 200 единиц сломанных. Работа продолжается.

За три месяца работы АО "Экология" также самостоятельно закупило и установило в регионе 2500 новых контейнеров объемом 1,1 кубометр, а также более 80 бункеров объемом 8 кубометров.

Одной из важнейших задач по улучшению работы в области ТКО является организация накопления и вывоза крупногабаритных отходов. "Текущая инфраструктура не предусматривает цивилизованное накопление КГО на площадках. Поэтому, несмотря на норматив, регоператор вывозит их чаще — по мере накопления. Вывоз происходит не мусоровозом, а специализированной техникой", — прокомментировал Артем Ефимов.

Наряду с этим важное направление работы — организация качественной оперативной уборки контейнерных площадок и прилегающей территории. Сейчас здесь разные ответственные, в зависимости от объекта. Задача — планомерно изменить схему так, чтобы ответственность за данную работу была сконцентрирована в одних руках.

После смены регионального оператора по обращению с ТКО размер платы для граждан и организаций не увеличился. В настоящее время он составляет 622 руб. за метр кубический в год. Размер платы для граждан, проживающих в многоквартирных домах в городских округах, не изменился и составляет 4,72 руб. за квадратный метр общей жилой площади.

Внимание жителей региона приковано и к принципу начисления платы за услугу: многие ждут пересчета тарифа исходя не из квадратных метров площади, а числа проживающих. Для жителей индивидуальных домов, находящихся в черте города, он изменился с 1 сентября прошлого года. Оплата производится исходя из количества проживающих.

Вопрос смены порядка оплаты в многоквартирных домах в процессе решения, пояснил первый вице-губернатор.

"Дело в том, что для сотен тысяч семей региона, которые живут на небольшой площади семьями по 3-5 человек, переход на новый норматив приведет к росту платы за услугу. Это несправедливо. Задача — сделать лучше, а не вызвать социальное отторжение. Поэтому вопрос тщательно прорабатывается, с учетом интересов всех жителей", — отметил Михаил Смирнов.

Обсудили вопрос квитанций. Еще не все потребители получили квитанции за услугу по обращению с ТКО. Это связано с тем, что электронные базы клиентов не были переданы новому региональному оператору. АО "Экология" ежедневно собирает и дополняет базу. В настоящее время сбор платежей далек от плановых показателей. Тем не менее, региональный оператор справляется с тем минимальным объемом финансирования для обеспечения своей деятельности: рассчитывается с перевозчиками и покрывает свои операционные затраты.

"Если вы не получили квитанцию или по какой-то причине в ней образовался долг, не беспокойтесь, пени не будут начисляться до сентября 2025 г., — прокомментировал Михаил Смирнов. — Сейчас регоператор дополняет базу потребителей, заключает договоры с юридическими лицами и налаживает систему приема платежей".

Обратиться с вопросом к региональному оператору можно по горячей линии 8-800-100-37-00. Если не пришла квитанция или в ней некорректная информация, можно прислать документы о праве собственности и справку МВД о количестве проживающих на электронную почту mail@roeko.ru или через сайт экология-самара.рф.