Власти Самарской области перепроверят мусорный норматив

Правительство Самарской области усомнилось в корректности норматива накопления твердых коммунальных отходов, действующего в регионе. Об этом заявил глава регионального кабмина Михаил Смирнов на пресс-конференции, прошедшей в среду, 5 февраля.

"Количество образования мусора, твердых коммунальных отходов одним жителем нужно правильно посчитать. На сегодня в Самарской области существует один нормативный акт аж 2016 года, в котором зафиксировано это количество. Этот норматив образования мусора мы сейчас перепроверяем, потому что двигаемся в направлении исполнения решения, озвученного губернатором, о полном переходе […] на начисление согласно количеству проживающих", — отметил Михаил Смирнов.

Позже, отвечая на очередной вопрос, он заявил, что приказ по нормативу "по сути, под собой должного, глубокого обоснования не имеет".

"Мы не совсем доверяем тем цифрам, которые содержатся в этом приказе, хотя бы потому, что они сильно отличаются от аналогов других регионов. Но для того, чтобы установить и зафиксировать нормативно, сколько же кубических метров [ТКО] образует один житель, скажем, в многоквартирном доме, это нужно просто посчитать. И, например, лично мне кажется странным даже то обстоятельство, что в этом приказе разные нормативы образования мусора в зависимости от городского округа или сельской территории. Поэтому с этим надо работать и мы эту работу ведем", — заверил председатель правительства.

Напомним, действующий норматив накопления ТКО был установлен приказом министерства энергетики и ЖКХ региона от 19 декабря 2016 года. В городах он составляет 2,35 куб. м в год для жителя многоквартирного дома, в индивидуальном жилом доме — 2,81 куб. м. В районах эти нормативы составляют 1,95 и 2,7 куб. м, соответственно. Стоимость вывоза кубометра мусора сейчас установлена в размере 622,07 рубля.

При этом до сентября прошлого года плата за вывоз ТКО для всех горожан начислялась по квадратным метрам жилья, а в сельских территориях — исходя из количества проживающих в доме людей. "Пометровый" норматив накопления ТКО в 0,091 куб. м на 1 кв. м был установлен приказом минэнергетики и ЖКХ от 29 декабря 2018 года.

В 2019 - 2020 гг. активисты пытались оспорить систему "мусорящих метров" и сам норматив накопления в суде. Иски были отклонены.

В июне 2024 г. губернатор Вячеслав Федорищев сообщил о принятом решении рассчитывать плату за ТКО по числу проживающих независимо от того сельская это или городская территория.

Новая система расчета оплаты для индивидуальных домов на территории городских округов начала действовать с 1 сентября.

Перевод на эту систему жителей многоквартирных домов в городах пока не состоялся. Его планируется провести в 2025 году.