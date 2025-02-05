Михаил Смирнов: "Квитанции за вывоз ТКО можно оплатить до сентября без пени и штрафов"

Вице-губернатор Самарской области Михаил Смирнов сообщил, что по "мусорным" квитанциям, которые пришли жителям с задержкой, можно будет провести оплату без пени и штрафов до 1 сентября 2025 года. Об этом он рассказал в среду, 5 февраля, на пресс-конференции, посвященной мусорной реформе и работе регионального оператора по обращению с ТКО — АО "Экология".

Михаил Смирнов отметил, что из 1,5 млн лицевых счетов, которые сегодня имеются в базе регоператора, около 1,4 млн жителей Самарской области ежемесячно получают квитанции по вывозу ТКО.

"Тем не менее, мы знаем и о таких обращениях, когда жители не получают квитанции или они не доходят. В целом, ситуация применима для многих компаний, которые оказывают коммунальные услуги. В случае с регоператором — это настройки абонентской базы. Даже если житель получит квитанцию спустя несколько месяцев, он сможет оплатить долг до 1 сентября без пени и штрафов. Например, если вы не получали квитанции за ноябрь–декабрь-январь, и они пришли в феврале с долгом за эти месяцы, вы сможете до 1 сентября оплатить их без пени. Это решение принято в интересах граждан", — подчеркнул Михаил Смирнов.

Вице-губернатор также напомнил, что номер лицевого счета можно узнать, позвонив на горячую линию или через интернет. Вбив номер в банковском приложении, получатель услуги увидит адрес и сумму для оплаты.