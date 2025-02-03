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ЖКХ и благоустройство Общество

В Самарской области "мусорящие метры" в МКД планируют отменить в 2025 году

САМАРА. 3 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Перевести жителей многоквартирных домов (МКД) в городах Самарской области на оплату вывоза мусора по числу проживающих в квартире планируется в 2025 году. Об этом в эфире радио "Комсомольская правда в Самаре" заявила генеральный директор регоператора АО "Экология" Екатерина Циркун.

Фото: Волга Ньюс

Напомним, переход на новую систему оплаты услуги по вывозу мусора инициировал губернатор Вячеслав Федорищев. Причиной стало недовольство жителей городов системой, основанной на "мусорящих метрах", когда плата рассчитывается исходя из площади жилья.

С 1 сентября на новую систему перешли жители индивидуальных домов в городах. Жителей МКД планировали перевести на новую систему в конце октября. Однако этого не случилось. 

"По МКД решение будет принято, когда мы сформируем рабочую схему учета граждан, проживающих в квартирах. Это необходимо, чтобы избежать недовольство граждан при переходе на новую систему", — пояснял председатель облправительства Михаил Смирнов в ноябре.

Екатерина Циркун, по сути, повторила его тезис, но обозначила при этом временные рамки процесса. "Мы на сегодняшний день разрабатываем новую методику. Почему не сделали это быстро? Потому что на сегодняшний день первая и основная причина — это понять, что для нас регионального оператора будет подтверждением, корректным подтверждением количества проживающих. Потому что сегодня мы можем получить количество зарегистрированных, а информация о количестве проживающих не регламентируется. Поэтому нужно понять, как нам перейти с начислений с квадратного метра на человека таким образом, чтобы те категории, которые на сегодняшний день платят с квадратного метра, не получили квитанции в разы больше. Мы планируем это сделать в 2025 году", — сообщила она.

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