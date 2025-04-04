Регоператор ТКО установил более 2 тыс. контейнеров

Самарская область - единственный регион России, который выделил беспрецедентный бюджет на обновление инфраструктуры накопления ТКО. Работу в этом направлении отметили на текущей неделе в Министерстве природных ресурсов и экологии РФ, сообщает облправительство.
В 2024 г. муниципалитетам из областного бюджета по поручению губернатора Вячеслава Федорищева было выделено 295 млн руб., что уже позволило отремонтировать 734 контейнерных площадки, приобрести 7622 мусоросборника, обустроить 198 контейнерных площадок и ликвидировать 22 несанкционированные свалки. На те же цели в 2025 г. в бюджете предусмотрели 625 млн руб., что позволит приобрести в этом году более 10 тысяч контейнеров, ликвидировать 20 несанкционированных свалок, обустроить новые и отремонтировать существующие контейнерные площадки в количестве более 1600 единиц.
"В частности, к апрелю департамент городского хозяйства Самары расставил почти 1600 новых мусоросборников, и работа продолжается. Согласно данным аналитики, в Самаре критически не хватает мусоросборников для равномерного накопления ТКО в течение суток. По этим адресам город в первую очередь выставляет новые баки", - прокомментировал министр природных ресурсов и экологии региона Артем Ефимов.
Несмотря на то что по закону содержание контейнерной площадки - обязанность ее балансодержателя (муниципальных властей, управляющих компаний и ТСЖ), региональный оператор не остался в стороне от этого вопроса. С января регоператор - АО "Экология" - самостоятельно закупил более двух с половиной тысяч накопителей, часть из них - для крупногабаритных отходов.
"Это была необходимая мера, так как многие перевозчики, работавшие с прошлым регоператором, одномоментно забрали ранее установленные контейнеры. Ну и мы оперативно установили свои", - прокомментировал генеральный директор "Экологии" Андрей Шестаков.
Сейчас "Экология" установила 2178 контейнеров. Этого недостаточно для покрытия всей Самарской области, именно поэтому работа по обновлению контейнерного парка - общая задача органов государственной власти, органов местного самоуправления и регионального оператора.
"Мы продолжаем совместную работу с муниципалитетами по составлению реестра площадок, нуждающихся в обновлении", - добавил Андрей Шестаков.
Последние комментарии
«Михаил Смирнов назвал сложности с получением данных о количестве проживающих в квартире…» Эти «сложности» не так уж и сложны. Есть два основных источника информации: подразделения МВД (т.н. «паспортные столы»), где есть база данных о прописанных гражданах. И есть выписки ЕГРН Росреестра, где есть данные о собственниках жилья. А также есть и ФНС, где каждый гражданин закодирован под своим ИНН. Предполагаю, что для Администрации области вполне возможно воспользоваться этими базами данных, чтобы выяснить искомую информацию. Далее определяем, сколько гражданин генерирует отходов. За основу возьмём т.н. «рациональные нормы потребления». Например, для пищевых продуктов они рекомендуются Минздравом. Выясняем, сколько желательно съесть куриных яиц в год. Переводим это количество в количество картонных/пенопластовых упаковок. И по сплющенным перед отправкой в контейнер упаковкам вычисляем объём этого отхода. Точно также и для бутилированной воды, и для сахара, для макарон, и так далее. Вроде бы просто. Или, всё-таки, сложно?
Готовьте карманы, самарцы...
И? А те кто один живёт в трешке или двушке, но платит за тех, кто впятером живут в таких же условиях, это справедливо???
Чё вы врёте??? Управляющая компания к примеру УК ГЭК даже не слышала об этой схеме, вероятно она только на бумаге,потому что отопления нет и не предвидится до окончания ремонта!!!
Сейчас канализация льëтся в речку Орловку, а потом в Самарку.