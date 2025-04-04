Регоператор ТКО установил более 2 тыс. контейнеров

Самарская область - единственный регион России, который выделил беспрецедентный бюджет на обновление инфраструктуры накопления ТКО. Работу в этом направлении отметили на текущей неделе в Министерстве природных ресурсов и экологии РФ, сообщает облправительство.

В 2024 г. муниципалитетам из областного бюджета по поручению губернатора Вячеслава Федорищева было выделено 295 млн руб., что уже позволило отремонтировать 734 контейнерных площадки, приобрести 7622 мусоросборника, обустроить 198 контейнерных площадок и ликвидировать 22 несанкционированные свалки. На те же цели в 2025 г. в бюджете предусмотрели 625 млн руб., что позволит приобрести в этом году более 10 тысяч контейнеров, ликвидировать 20 несанкционированных свалок, обустроить новые и отремонтировать существующие контейнерные площадки в количестве более 1600 единиц.

"В частности, к апрелю департамент городского хозяйства Самары расставил почти 1600 новых мусоросборников, и работа продолжается. Согласно данным аналитики, в Самаре критически не хватает мусоросборников для равномерного накопления ТКО в течение суток. По этим адресам город в первую очередь выставляет новые баки", - прокомментировал министр природных ресурсов и экологии региона Артем Ефимов.

Несмотря на то что по закону содержание контейнерной площадки - обязанность ее балансодержателя (муниципальных властей, управляющих компаний и ТСЖ), региональный оператор не остался в стороне от этого вопроса. С января регоператор - АО "Экология" - самостоятельно закупил более двух с половиной тысяч накопителей, часть из них - для крупногабаритных отходов.

"Это была необходимая мера, так как многие перевозчики, работавшие с прошлым регоператором, одномоментно забрали ранее установленные контейнеры. Ну и мы оперативно установили свои", - прокомментировал генеральный директор "Экологии" Андрей Шестаков.

Сейчас "Экология" установила 2178 контейнеров. Этого недостаточно для покрытия всей Самарской области, именно поэтому работа по обновлению контейнерного парка - общая задача органов государственной власти, органов местного самоуправления и регионального оператора.

"Мы продолжаем совместную работу с муниципалитетами по составлению реестра площадок, нуждающихся в обновлении", - добавил Андрей Шестаков.