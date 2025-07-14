Самарский пятиборец стал победителем Кубка Дружбы

В Минске проходит Кубок Дружбы — соревнования по современному пятиборью.

Победителем среди кадетов в возрастной группе до 19 лет стал самарский спортсмен, воспитанник ГАУ СШОР № 5 Александр Мараховский.

В командном зачете Мараховский вместе с еще одним самарцем Артёмом Рамазановым и калининградцем Александром Соколюком в составе команды Россия-2 стали серебряными призерами.