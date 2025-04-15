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ЖКХ и благоустройство Общество

"ЭнергосбыТ Плюс" направил управляющим компаниям Самары рекомендации по проведению температурных испытаний

САМАРА. 15 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Энергетики предупредили, что самовольное ограничение отопления в многоквартирных домах в период выполнения мероприятий снижает эффективность диагностики.

С 15 по 16 апреля 2025 года энергетики проверят техническое состояние тепловых сетей от Самарской ТЭЦ. Повышенной температурой теплоносителя будут испытаны коммуникации в Кировском, Промышленном, а также частично Октябрьском и Советском районах в границах улиц: Карла Маркса, Ракитовское шоссе, Мелекесская, Зубчаниновское шоссе, Литвинова, Земеца, Пугачёвская, Нагорная, проспект Кирова, Стара-Загора, XXII Партсъезда, Солнечная, Ташкентская.

Обязательным условием являются открытые внутридомовые системы отопления, поэтому управляющим компаниям необходимо выполнить весь комплекс мероприятий, чтобы использование горячего водоснабжения было безопасно для людей. Исключение — дома с открытой схемой горячего водоснабжения, где нет возможности регулировки температуры теплоносителя. На период испытаний они отключаются специалистами управляющих компаний.

"В ходе температурных испытаний мы моделируем ситуацию суровых морозов. Помимо выявления слабых участков теплосети наши специалисты вместе с персоналом управляющих компаний проверяют готовность внутридомового оборудования к максимальным нагрузкам. Любое самовольное отключение от централизованной системы теплоснабжения снижает эффективность испытаний и повышает риски нештатных ситуаций", — отметил технический директор Самарского филиала "ЭнергосбыТ Плюс" Андрей Бикбаев.

Энергетики уже сталкивались с фактами самовольного отключения тепла и горячей воды в домах при проведении температурных испытаний со стороны обслуживаюших организаций. В их числе ООО УК "Приволжское ПЖРУ", УК "Коммунсервис", УК "Коммунресурс", ООО УК "Мой Эко Дом", ООО УК "Тилит", ООО "Управком Самара", УК "Газэнергомонтаж" и ООО УК "Квартал-НД". В этой связи "ЭнергосбыТ Плюс" проинформировал надзорные органы о нарушениях со стороны управляющих компаний.

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Чё вы врёте??? Управляющая компания к примеру УК ГЭК даже не слышала об этой схеме, вероятно она только на бумаге,потому что отопления нет и не предвидится до окончания ремонта!!!

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