В Самаре для футбольных фанатов выступит группа "Браво"

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В воскресенье, 18 мая, в Самаре на "Солидарность Самара Арене" пройдет заключительный в этом сезоне матч: "Крылья Советов" сыграют со "Спартаком". В пресс-службе самарского клуба сообщили, что перед матчем запланировано выступление группы "Браво" (12+).