16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самаре для футбольных фанатов выступит группа "Браво" Новые сроки: реконструкцию фонтана 40-летия Победы на ул. Осипенко завершат в августе Самарская область победила в национальном конкурсе достопримечательностей России — 2025 Жители Кривого Озера рассказали, почему против строительства крематория С наступлением тепла в Самарской области вновь объявили желтый уровень опасности

Общество

В Самаре для футбольных фанатов выступит группа "Браво"

САМАРА. 13 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 37
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В воскресенье, 18 мая, в Самаре на "Солидарность Самара Арене" пройдет заключительный в этом сезоне матч: "Крылья Советов" сыграют со "Спартаком". В пресс-службе самарского клуба сообщили, что перед матчем запланировано выступление группы "Браво" (12+).

"В рамках FONFEST "Самарская волна" на 3 гейте выступит группа "Браво", песни которой знает наизусть вся страна", — отмечается в сообщении.

Начало концерта — 13:15.

Гид потребителя

Последние комментарии

Наталья Угарова 09 апреля 2025 15:50 Самарские газовики рассказали о новых тарифах за техобслуживание

Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????

Viktor Danko 01 апреля 2025 18:44 "Мусорящие метры" в Самарской области отменят не ранее 1 июля 2025 года

«Михаил Смирнов назвал сложности с получением данных о количестве проживающих в квартире…» Эти «сложности» не так уж и сложны. Есть два основных источника информации: подразделения МВД (т.н. «паспортные столы»), где есть база данных о прописанных гражданах. И есть выписки ЕГРН Росреестра, где есть данные о собственниках жилья. А также есть и ФНС, где каждый гражданин закодирован под своим ИНН. Предполагаю, что для Администрации области вполне возможно воспользоваться этими базами данных, чтобы выяснить искомую информацию. Далее определяем, сколько гражданин генерирует отходов. За основу возьмём т.н. «рациональные нормы потребления». Например, для пищевых продуктов они рекомендуются Минздравом. Выясняем, сколько желательно съесть куриных яиц в год. Переводим это количество в количество картонных/пенопластовых упаковок. И по сплющенным перед отправкой в контейнер упаковкам вычисляем объём этого отхода. Точно также и для бутилированной воды, и для сахара, для макарон, и так далее. Вроде бы просто. Или, всё-таки, сложно?

N Фримена 20 марта 2025 12:13 Мэрия Самары: в школе № 156 ввели карантин на 35 дней

У родителей нет информации ввели ли карантин в школе или нет, завтра 3 урока. И сегодня тоже уроки были, вот всё что мы знаем. Кто-то кого-то обманывает.

Вася Пупкин 18 февраля 2025 16:02 Мэрия Самары найдет концессионеров на ЖКХ-коммуникации

Готовьте карманы, самарцы...

Aleksey Vasilyev 06 февраля 2025 14:39 "Мусорящие метры" в Самарской области отменят не ранее 1 июля 2025 года

И? А те кто один живёт в трешке или двушке, но платит за тех, кто впятером живут в таких же условиях, это справедливо???

Фото на сайте

Парад Победы на площади Куйбышева

Парад Победы на площади Куйбышева

Более 10 тысяч человек приняли участие в шествии "Бессмертного полка" в Самаре

Более 10 тысяч человек приняли участие в шествии "Бессмертного полка" в Самаре

Парад Победы на площади Куйбышева

Парад Победы на площади Куйбышева

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1