ИИ-модератор, умный календарь и автопротоколы встреч: что ценят россияне в ВКС-сервисах — в исследовании hh.ru и DION

Команда платформы корпоративных коммуникаций DION (ИТ-холдинг Т1) совместно с платформой онлайн-рекрутинга hh.ru провели совместное исследование среди более двух тысяч респондентов* и выяснили, какие функции россияне считают наиболее полезными в онлайн-звонках. В их число вошли: совместное редактирование документов в реальном времени (52%), запись и расшифровка звонков (36%), а также автоматическое создание резюме встречи (34%).

Рисунок 1. Какие функции видеосвязи опрошенные считают полезными.

Около трети респондентов ценят технические новшества: шумоподавление и улучшение звука (33%), автонастройку качества видео под скорость интернета (29%), а также демонстрацию экрана с разными уровнями доступа (30%). Востребованы и организационные инструменты: корпоративная адресная книга (22%), ИИ-помощник для планирования звонков (20%) и ИИ-модератор на звонках (14%).

"‎Онлайн-совещания стали неотъемлемой частью рабочего процесса, и требования сотрудников к их качеству растут, особенно у специалистов до 25 лет. Молодое поколение, выросшее в цифровой среде, предъявляет новые запросы к форматам удаленных коммуникаций. Это создает вызовы для корпоративных стандартов проведения онлайн-встреч. В DION мы стремимся оптимизировать коммуникации, в том числе регулярно внедряем новые модули — например, доски для комфортной совместной работы или саммари встреч с помощью ИИ-ассистента"‎, — отмечает Роман Чередников, директор портфеля проектов DION (ИТ-холдинг Т1).

Результаты также показали, что каждый четвертый опрошенный участвует более чем в 10 онлайн-встречах ежедневно, а 16% сотрудников тратят на видеоконференции свыше 15 часов в неделю. Чуть больше трети (37%) работников практически не участвует в онлайн-совещаниях, причем среди зумеров — молодежи (18-24 лет) — эта доля достигает 58%. Сотрудники в возрасте 45-54 лет чаще вовлечены в онлайн-встречи — 38% из них проводят более 10 звонков в день.

Рисунок 2. Сколько рабочих звонков в неделю совершают опрошенные разных возрастов?

В среднем россияне тратят на звонки до трех часов в день. При этом чем выше должность у сотрудника, тем больше времени он проводит на онлайн-совещаниях. Руководители и топ-менеджеры, в среднем, участвуют в видеоконференциях по 1-3 часа в день (60% опрошенных), тогда как рядовые сотрудники чаще ограничиваются одним часом. Половина представителей среднего и высшего менеджмента проводит более 10 онлайн-конференций в день.

Количество звонков разнится и по профессиональным сферам. В продажах 72% специалистов проводят более 15 видеоконференций в неделю, в таком же количестве звонков чаще участвуют маркетологи и PR-специалисты (62%), работники рынка недвижимости (60%), сотрудники сервисного обслуживания, финансисты и бухгалтеры (по 59%), а также административный персонал (56%).

Треть опрошенных отметила, что вообще не устает от рабочих звонков, но 51% оценили степень утомляемости на 2-3 балла из 5. Интересно, что мужчины испытывают меньшее утомление от видеоконференций (35% оценивают на 1 балл), чем женщины (29%). А сотрудники старше 55 лет значительно реже чувствуют усталость от онлайн-встреч (63% против 26% в группе 25-35 лет).

"‎Постоянные рабочие созвоны действительно могут утомлять и негативно сказываться на продуктивности сотрудников. Чтобы этого не происходило, полезно вводить внутренние правила, например, ставить обязательный блок перерыв между звонками в 10-15 минут, чтобы сотрудники могли размяться и просто глотнуть воды. Также мы советуем блокировать календарь на три часа, если будет важная встреча, после которой нужно обдумать дальнейшие шаги. Кроме того, необходимо заранее прописывать адженду (то есть, четкий план, повестку) встречи, чтобы все участники заранее понимали, что именно будет обсуждаться, и, конечно же, учитывать часовые пояса сотрудников, если у вас распределенная команда", — комментирует Анна Осипова, руководитель внешних коммуникаций hh.ru в регионах.

Среди главных раздражителей в онлайн-совещаниях россияне выделяют:

чрезмерную продолжительность (36%);

отсутствие четкой повестки и разработанного плана действия по итогам встреч (по 21%);

повтор одних и тех же мыслей и растягивание звонков (20%);

технические проблемы связи (20%).

Рисунок 3. Что больше всего раздражает опрошенных в рабочих звонках?

Зумеры (18-24 лет) проявляют наименьшую терпимость к неэффективным онлайн-встречам (44% раздражаются из-за затянутых обсуждений), тогда как более половины (54%) сотрудников старше 55 лет не испытывают раздражения от видеоконференций. Среди респондентов всех возрастов четверть полностью удовлетворена качеством звонков.

*Опрос проводился с 25.02 по 10.03.2025 среди 2195 российских соискателей компаний из различных отраслей.