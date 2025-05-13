В Самаре ограничат движение транспорта на Московском шоссе

В Самаре в рамках ремонта Московского шоссе начнутся работы по устройству литого асфальта на трамвайных путях по ул. Ташкентской.

В связи с этим запланировано ограничение движения для транспортных средств по 1-2 полосам с 23:00 до 6:00 с 13 на 14 мая и с 14 на 15 мая.

Ограничения для трамвайного движения на время ремонта введены не будут, сообщает региональный минтранс.