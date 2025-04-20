Под Тольятти в результате массового ДТП фура перевернулась в кювет

В пятницу, 18 апреля, в Ставропольском районе на Санчелеевском шоссе около АЗС "Ирбис" произошло столкновение грузового и двух легковых автомобилей.
В результате аварии большегруз опрокинулся в кювет, а его водитель грузового автомобиля оказался зажатым рулевой колонкой и самостоятельно выбраться из кабины не смог.
В 13.25 Поисково-спасательный отряд города Тольятти "вырезали" мужчину из кабины гидравлическим аварийно-спасательным инструмента. В 15:05 водителя извлекли из аварийного автомобиля. От медицинской помощи он отказался.
Спасательные работы на месте происшествия были окончены. Задействовано три спасателя и аварийно-спасательный автомобиль.
Последние комментарии
есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте
Страшная авария. Люди путешествовали с Автодом, а тут на тебе вечно спешащие непонятно зачем. Результат спешки - смерть. В России нет культуры езды на автомобилях, поэтому от смертей спасет только строительство дорог с 4мя полосами с разделительным барьером.
Я друг Виталины это девочка которая попала под газель она шла на заправку которая была через дорогу с люньковом Сергеем а заправка была заброшенная
Удачи водителю в суде! Однозначно нет вины. Я как водитель с 18-летним стажем скажу,невозможно предугадать ,что кто-то решил отдохнуть на проезжей части. Это равносильно ожидать падение метеорита на голову. Кто не попадал неожиданно в яму колесом, если не знал, что она там есть, тем более в темное время суток!?
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!