Под Тольятти в результате массового ДТП фура перевернулась в кювет

В пятницу, 18 апреля, в Ставропольском районе на Санчелеевском шоссе около АЗС "Ирбис" произошло столкновение грузового и двух легковых автомобилей.

В результате аварии большегруз опрокинулся в кювет, а его водитель грузового автомобиля оказался зажатым рулевой колонкой и самостоятельно выбраться из кабины не смог.

В 13.25 Поисково-спасательный отряд города Тольятти "вырезали" мужчину из кабины гидравлическим аварийно-спасательным инструмента. В 15:05 водителя извлекли из аварийного автомобиля. От медицинской помощи он отказался.

Спасательные работы на месте происшествия были окончены. Задействовано три спасателя и аварийно-спасательный автомобиль.