В ближайшие часы в регионе ожидается гроза

В ближайшие 1-2 часа местами в Самарской области ожидается гроза с сохранением вечером, сообщает Приволжское УГМС.

МЧС России напоминает:

- избегай нахождения рядом с линиями электропередач, деревьями, щитами рекламы и витрин;

- держись подальше от карнизов домов, рекламных стендов и растяжек;

- не стой возле непрочных навесов и прогнивших стволов деревьев.