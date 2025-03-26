Минимущества через суд оформило права на реконструированную базу "Крыльев Советов"

Министерство имущественных отношений Самарской области через суд добилось регистрации права собственности на недвижимость, находящуюся на территории тренировочной базы футбольного клуба "Крылья Советов" на ул. Шушенской.

Напомним, ответчиком по иску выступала администрация Самары, а в качестве третьего лица к рассмотрению дела был привлечен Фонд поддержки ПФК "Крылья Советов".

Министерство требовало признать право собственности на гостиницу-общежитие площадью 1793,8 кв. м, административное здание размером 952,6 кв. м, а также здания бани (676,2 кв. м) и хозблока (495,1 кв. м).

Как следует из документов арбитражного суда, база в 2005 г. была передана Фонду поддержки ПФК "Крылья Советов". Баня и хозблок при этом оставались недостроенными.

В период с 2005 по 2013 гг. все четыре объекта были достроены и реконструированы, однако происходило это без разрешительной документации. Именно потому права на них можно было зарегистрировать только через суд.

Министерство представило в суд заключения экспертов о том, что объекты не нарушают норм, соответствуют техническим требованиям и пригодны к эксплуатации. В итоге иск был удовлетворен.