Минимущества через суд оформляет реконструированную базу "Крыльев Советов"

Министерство имущественных отношений Самарской области обратилось в суд с заявлением о признании права собственности на недвижимость, находящуюся на территории тренировочной базы футбольного клуба "Крылья Советов" (ул. Шушенская, №№ 50а и 50). Информация об этом опубликована в картотеке арбитражных дел ВАС.

Иск подан к администрации Самары, а в качестве третьего лица к рассмотрению дела привлечен фонд поддержки "ПФК "Крылья Советов".

В частности, министерство хочет признать право собственности на гостиницу-общежитие площадью 1793,8 кв. м, административное здание размером 952,6 кв. м, а также здания бани (676,2 кв. м) и хозблока (495,1 кв. м).

Интересно, что, согласно выписке из Единого государственного реестра недвижимого имущества (ЕГРН), владельцем административного здания и гостиницы и так является Самарская область. Правда, площадь этих объектов недвижимости в ЕГРН и исковом заявлении различается. Так, согласно данным ЕГРН, административный корпус имеет площадь 760,6 кв. м, а гостиница - 1298,2 кв м. Вероятно, именно в этом нюансе кроется причина обращения в суд министерства имущественных отношений.

В самом ведомстве в ответ на соответствующие вопросы Волга Ньюс лишь уточнили, что заявление подано "с целью защиты имущественных интересов Самарской области ввиду проведенной реконструкции". Можно предположить, что речь идет о реконструкции, которая проводилась на базе ПФК "Крылья Советов" в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу-2018.