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Строительство и недвижимость Экономика и бизнес

В Самарской области выделили 730 млн рублей на строительство 5 спортивных залов

САМАРА. 2 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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ГАУ Самарской области "Самара Арена" опубликовало на сайте госзакупок пять лотов, связанных с выполнением работ по подготовке проектов и строительства спортивных объектов. Суммарная стоимость лотов составляет 729,8 млн рублей. Все спортобъекты планируют построить до конца 2025 года.

Универсальные спортивные залы для учебно-тренировочных процессов по игровым видам спорта появятся в пяти населенных пунктах: в Новокуйбышевске на ул. Свердлова, 17 (на проектирование и строительство выделяют 150,8 млн рублей); на ул. Ново-Садовой в п. г. т. Смышляевка Волжского района (144,55 млн рублей), на ул. Юбилейной (участок № 25) в селе Подстепки Ставропольского района (140,9 млн рублей), на ул. Вавилова, 6 в Сызрани (150,1 млн рублей) и на ул. Стадионной, 1а в Куйбышевском районе Самары (143,5 млн рублей).

В технических заданиях отмечается, что спортобъекты будут одноэтажными, включать в себя игровую площадку 40×20 м со спортивным паркетом и с разметкой для игр в баскетбол, волейбол, мини-футбол. Высота потолков над игровым полем должна быть 7 метров.Кроме того, каждый объект будет включать тренажерный зал, тренерскую, административные и санитарно-бытовые помещения, хозяйственный блок, раздевалки с душевыми и санузлами (3 шт.), помещение охраны, кабинет медработника, гардеробную, административное помещение.

Победители торгов определятся после 11 апреля. Срок исполнения контрактов — до 15 декабря 2025 г.

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