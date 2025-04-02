В Самарской области выделили 730 млн рублей на строительство 5 спортивных залов

ГАУ Самарской области "Самара Арена" опубликовало на сайте госзакупок пять лотов, связанных с выполнением работ по подготовке проектов и строительства спортивных объектов. Суммарная стоимость лотов составляет 729,8 млн рублей. Все спортобъекты планируют построить до конца 2025 года.
Универсальные спортивные залы для учебно-тренировочных процессов по игровым видам спорта появятся в пяти населенных пунктах: в Новокуйбышевске на ул. Свердлова, 17 (на проектирование и строительство выделяют 150,8 млн рублей); на ул. Ново-Садовой в п. г. т. Смышляевка Волжского района (144,55 млн рублей), на ул. Юбилейной (участок № 25) в селе Подстепки Ставропольского района (140,9 млн рублей), на ул. Вавилова, 6 в Сызрани (150,1 млн рублей) и на ул. Стадионной, 1а в Куйбышевском районе Самары (143,5 млн рублей).
В технических заданиях отмечается, что спортобъекты будут одноэтажными, включать в себя игровую площадку 40×20 м со спортивным паркетом и с разметкой для игр в баскетбол, волейбол, мини-футбол. Высота потолков над игровым полем должна быть 7 метров.Кроме того, каждый объект будет включать тренажерный зал, тренерскую, административные и санитарно-бытовые помещения, хозяйственный блок, раздевалки с душевыми и санузлами (3 шт.), помещение охраны, кабинет медработника, гардеробную, административное помещение.
Победители торгов определятся после 11 апреля. Срок исполнения контрактов — до 15 декабря 2025 г.
Последние комментарии
Развивать всё, что можно, но приоритет конечно же метро Лучше него ничего не придумали ещё. Пока нет метро, временно и трамвай поможет
Зачем слушать этих непонятных противников. Они явно не понимают, что городу и региону даст такое строительство. В других регионах днём с огнём ищут таких застройщиков и девелоперов. А у нас сам пришёл.
Главная стройка города. Здесь не должно быть никаких проволочек.
Ура! Пусть ещё не окончательная, но уже победа! Очень надеюсь, что жителям удастся отстоять свое право на комфортную жизнь, и этот беспрелел с точечной застройкой прекратится! Местным жителям крайне необходимы соц. объекты, а не новые высотки!
Да, мы много лет бьёмся за разумное строительство! И с кем - с нашими чиновниками, которые упорно не хотят видеть, что школа переполнена, садик один, поликлиника переполнена, дороги и дворы забиты машинами. Не хотят или проплачены?