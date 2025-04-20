Пенсионерка из Тольятти отдала все сбережения мошенникам, пытаясь заработать прибавку к пенсии

Жертвой мошенников стала 70-летняя жительница Тольятти. К пострадавшей в одном из мессенджеров обратился незнакомец, который представился сотрудником банка и предложил ощутимую финансовую выгоду в виде прибавки к пенсии.
Аферист огласил главное условие — необходимо все имеющиеся сбережения перевести на один из предложенных им счетов. Пенсионерка выполнила инструкции злоумышленника и перевела все свои сбережения — 90 тыс. руб., а спустя время "работник банка" перестал выходить на связь, тогда женщина поняла, что ее обманули.
Пострадавшая обратилась за помощью в полицию. В настоящее время возбуждено уголовное дело.
Самарские полицейские напоминают, чтобы избежать таких обманов, необходимо помнить, что подобные операции проводятся в официальном отделении банка.
Последние комментарии
Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.
Весёлая семейка🙂
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы