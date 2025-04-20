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Преступления Происшествия

Пенсионерка из Тольятти отдала все сбережения мошенникам, пытаясь заработать прибавку к пенсии

ТОЛЬЯТТИ. 20 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Жертвой мошенников стала 70-летняя жительница Тольятти. К пострадавшей в одном из мессенджеров обратился незнакомец, который представился сотрудником банка и предложил ощутимую финансовую выгоду в виде прибавки к пенсии.

Аферист огласил главное условие — необходимо все имеющиеся сбережения перевести на один из предложенных им счетов. Пенсионерка выполнила инструкции злоумышленника и перевела все свои сбережения — 90 тыс. руб., а спустя время "работник банка" перестал выходить на связь, тогда женщина поняла, что ее обманули.

Пострадавшая обратилась за помощью в полицию. В настоящее время возбуждено уголовное дело.

Самарские полицейские напоминают, чтобы избежать таких обманов, необходимо помнить, что подобные операции проводятся в официальном отделении банка.

Гид потребителя

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