Пенсионерка из Тольятти отдала все сбережения мошенникам, пытаясь заработать прибавку к пенсии

Жертвой мошенников стала 70-летняя жительница Тольятти. К пострадавшей в одном из мессенджеров обратился незнакомец, который представился сотрудником банка и предложил ощутимую финансовую выгоду в виде прибавки к пенсии.

Аферист огласил главное условие — необходимо все имеющиеся сбережения перевести на один из предложенных им счетов. Пенсионерка выполнила инструкции злоумышленника и перевела все свои сбережения — 90 тыс. руб., а спустя время "работник банка" перестал выходить на связь, тогда женщина поняла, что ее обманули.

Пострадавшая обратилась за помощью в полицию. В настоящее время возбуждено уголовное дело.

Самарские полицейские напоминают, чтобы избежать таких обманов, необходимо помнить, что подобные операции проводятся в официальном отделении банка.