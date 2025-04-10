Самарцы поддержали новую застройку около ГПЗ-4

Мэрия Самары опубликовала заключение о результатах общественных обсуждений, на которых горожанам предстояло решить, нужно ли отдавать под застройку участок площадью 3775,8 кв. метров на ул. Мичурина, 80 в Октябрьском районе. Застройщик, ООО "Дэн", планирует возвести на этом месте многоэтажный жилой комплекс.

В обсуждениях приняли участие 23 человека. Все они единогласно поддержали проект, рассудив, что застройка на данном участке благоприятно отразится на облике города.



"Поддерживаю проект среднеэтажной жилой застройки по ул. Мичурина, 80. Считаю проект важным для развития района. Среднеэтажное жилье - оптимальный вариант, сочетающий комфорт и рациональное использование территории. Прошу учесть мою позицию", - отметил самарец Антон Лысенков.

К слову, директором и одним из владельцев компании-застройщика, которая планирует освоить участок, согласно сведениям ИАС Seldon.Basis, является Антон Лысенков. Ему принадлежит доля в 10%, а его строительной компании (ООО Фирма "Трест 12") - 40%. Доля в 50% - у ООО "СК Конкорд", которое выступает генподрядчиком "Трест 12" по строительству жилого комплекса "Комфорт" около парка Гагарина. Владельцами компании значатся Магомедсалим Гакаев, Рамис Шиахметов и Ринат Ахметзянов. Все трое также являются партнерами по бизнесу в области добычи и производства строительных материалов, сельском хозяйстве.

Общественные обсуждения признали состоявшимися.

Напомним, в конце марта стало известно, что возле бывшего ГПЗ-4 построят еще одну многоэтажку. Сообщалось, что участок площадью 3775,8 кв. м, некогда входивший в состав завода, достался застройщику ООО "Дэн" через суд. Теперь "Дэн" планирует осуществить на площадке среднеэтажную жилую застройку. Для начала застройщик планирует зачистить территорию от старых построек (снести ветхое нежилое здание), а потом возвести ЖК "Линдовский" с переменной этажностью (два-семь этажей). Отмечается, что в доме будет 95 квартир.