Членов ОПГ "Законовские" подозревают в девяти убийствах и похищении человека

Предполагаемых членов группировки "Законовские" подозревают в нескольких тяжких преступлениях. Об этом сообщил начальник Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Самарской области полковник полиции Павел Жилюнов.

"Создана оперативно-следственная группа, она базируется в Нижнем Новгороде. ОПГ подозревают в причастности к девяти убийствам и похищению человека. Мы не можем раскрыть подробности, пока дело не передано в суд. Но сейчас решается вопрос и о возбуждении уголовного дела по редкой статье 210 УК РФ — "Организация преступного сообщества", — рассказал Павел Жилюнов.

По подозрению к причастности к двум убийствам задержаны шесть человек. Предполагается, что трое похитили и убили одного человека, а трое — расправились с другим.

"Законовские" появились в Самаре в 90-е годы. Группировка "держала" рынки, ЧОПы, стоянки. Первым лидером группировки был Александр Законов. Его убили в 2004 году. Тогда лидером стал Алексей Рыжов. После смерти Рыжова — Сергей Гафуров. Гафуров умер в феврале 2020 г. от проблем с сердцем. На тот момент он уже освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за организацию нападения на адвоката Тамази Керимова.

В 2020 г. за крышевание "Законовских" осудили бывшего заместителя руководителя управления Росгвардии по Самарской области Дмитрия Сазонова.