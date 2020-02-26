Дмитрия Сазонова приговорили к 12 годам колонии

В среду, 26 февраля, в Ленинском райсуде Самары огласили приговор теперь уже бывшему полковнику Росгвардии Дмитрию Сазонову, которого признали виновным в получении взяток. Федеральный судья Ирина Кузнецова назначила ему 12 лет лишения свободы в колонии строгого режима и штраф 220 млн рублей. Кроме того, его лишили звания.

Согласно приговору, 25 июля 2018 г. Сазонова задержали после получения 100 тыс. руб. от бывшего сослуживца Александра Орлова, который на тот момент работал на группу "авторитетных" бизнесменов, известных как "Законовские". Орлов ранее подал заявление в ФСБ о том, что уже несколько лет носит взятки сыну председателя губернской думы за покровительство тольяттинскому ЧОО "Восток Лада", который осуществлял личную охрану главы сообщества Сергея Гафурова.

Второй эпизод в деле касается получения взяток от предпринимателя, занимающегося фотосъемкой в роддомах Самары. По словам Сазонова, он злоупотреблял доверием потерпевшего Юсупова и принимал от него деньги, но реально ничем не мог помочь. Обвиняемый частично возместил ущерб: из 820 полученных тысяч 300 уже возвращены Юсупову.

В последнем слове подсудимый вину во взяточничестве не признал и настаивал на том, что Орлов подбросил ему меченые деньги. "Я никогда интересов службы не предавал! — заявил он. — Даже товарищ прокурор не смог привести ни одного конкретного случая. Этот ЧОП проверяли согласно графику, утвержденному прокуратурой, и совместно с прокуратурой". При этом Сазонов высказал предположение о причине поступка Орлова: "Возможно, меня просто разменяли на Гафурова, который на тот момент был под судом".

Напомним, за пару дней до задержания Сазонова, 23 июля 2018 г., в Железнодорожном райсуде Сергею Гафурову, арестованному в августе 2017 г., вынесли приговор за подстрекательство к избиению адвоката Тамази Керимова и незаконный оборот оружия. Лидер "законовских" получил три года общего режима. Так как прокурор не был против рассмотрения дела в особом порядке, это повлекло назначение наказания не более двух третей максимальной санкции. Не последнюю роль в этом сыграло и то, что потерпевший примирился с обидчиками, которые причинили ему, кроме прочего, "импресионный перелом большого бугорка левой плечевой кости, краевой перелом наружного мыщелка левого бедра, оскольчатый перелом диафиза правой большеберцовой кости и перелом левой малоберцовой кости в нижней трети".



Не прошло и года, как Гафуров условно досрочно вышел на свободу.