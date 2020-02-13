Приговор Дмитрию Сазонову огласят 26 февраля

В четверг, 13 февраля, стало известно, что оглашение приговора полковнику Росгвардии Дмитрию Сазонову назначено в суде Ленинского района на 26 февраля, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в суде.

Напомним, что в конце июля 2018 г. Сазонов был задержан с мечеными деньгами — 100 тыс. рублей. По версии следствия, деньги были преданы полковнику от членов ОПГ "Законовские" и являлись одним из регулярных платежей. Помимо этого, экс-правоохранителю вменяли "крышевание" фотостудии, монопольно снимавшей рожениц с младенцами в родильных домах Самары.

На прениях представитель гособвинения запросил для Сазонова 14 лет колонии строго режима, а также лишения звания и штраф 630 млн рублей.

В среду, 12 февраля, судебный процесс вышел на финальную стадию — суд удалился в совещательную комнату для постановления приговора, который планируется огласить 26 февраля в 11:00.