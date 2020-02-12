16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Суд удалился в совещательную комнату для вынесения приговора Дмитрию Сазонову В связи с делом о картельном сговоре Сергея Шатило пройдет пресс-конференция Облсуд начал рассматривать апелляцию на приговор за ограничение конкуренции С "Сызраньводоканала" взыскали 2 млн рублей за загрязнение почвы Тольяттинский банкир Виталий Вавилин переведен под домашний арест до 13 мая

Суды Происшествия

Суд удалился в совещательную комнату для вынесения приговора Дмитрию Сазонову

САМАРА. 12 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 102
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Во среду, 12 февраля, в Ленинском районном суде Самары на финальную стадию вышел процесс по делу полковника Росгвардии Дмитрия Сазонова — суд удалился в совещательную комнату для вынесения приговора. Об этом сообщили в суде.

Напомним, в конце июля 2018 г. Сазонова задержали в кафе, где под подушкой дивана, на котором он сидел, нашли меченые 100 тыс. рублей. По версии следствия, деньги предали полковнику члены ОПГ "Законовские" как один из регулярных платежей.

Также экс-правоохранителю вменяли "крышевание" фотостудии, монопольно снимавшей матерей с младенцами в роддомах Самары.

На прениях представитель гособвинения запросил для Сазонова 14 лет колонии строго режима, а также лишение звания и штраф 630 млн рублей.

Гид потребителя

Фото на сайте

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 1