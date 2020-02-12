Суд удалился в совещательную комнату для вынесения приговора Дмитрию Сазонову

Во среду, 12 февраля, в Ленинском районном суде Самары на финальную стадию вышел процесс по делу полковника Росгвардии Дмитрия Сазонова — суд удалился в совещательную комнату для вынесения приговора. Об этом сообщили в суде.

Напомним, в конце июля 2018 г. Сазонова задержали в кафе, где под подушкой дивана, на котором он сидел, нашли меченые 100 тыс. рублей. По версии следствия, деньги предали полковнику члены ОПГ "Законовские" как один из регулярных платежей.

Также экс-правоохранителю вменяли "крышевание" фотостудии, монопольно снимавшей матерей с младенцами в роддомах Самары.

На прениях представитель гособвинения запросил для Сазонова 14 лет колонии строго режима, а также лишение звания и штраф 630 млн рублей.