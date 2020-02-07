Дмитрию Сазонову запросили 14 лет колонии

Гособвинение запросило для полковника Росгвардии Дмитрия Сазонова 14 лет колонии строго режима, а также лишения звания и штраф 630 млн руб., передает корреспондент Волга Ньюс из Ленинского районного суда.

Напомним, в конце июля 2018 г. Сазонов был задержан в одном из самарских кафе, где из-под подушки дивана, на котором он сидел, были изъяты меченые деньги - 100 тыс. рублей. По версии следствия, деньги были преданы полковнику от членов ОПГ "Законовские" и являлись одним из регулярных платежей.

Также экс-правоохранителю вменяли "крышевание" фотостудии, монопольно снимавшей рожениц с младенцами в родильных домах Самары.