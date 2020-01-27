Дмитрий Сазонов: "Юсупов поддался этому ложному впечатлению о моей влиятельности"

На минувшей неделе в Ленинской районном суде практически завершилось судебное следствие по делу полковника Росгвардии Дмитрия Сазонова, обвиняемого в получении взяток. На пятничном заседании был окончен его допрос, который в основном касался получения взяток от предпринимателя Артура Юсупова, занимавшегося фотосъемками в крупных родильных домах Самары.

Напомним, в конце июля 2018 г. Сазонов был задержан в одном из самарских кафе, где под подушкой на его диване были изъяты меченые 100 тыс. рублей. В суде по данному эпизоду он заявил, что понятия не имеет, кто их туда положил. Следствие же полагает, что эти деньги были преданы полковнику от членов ОПГ "Законовские" и являлись одним из регулярных платежей.

По второму эпизоду обвинения Сазонов, не оспаривая обстоятельств случившегося, высказал несогласие с квалификацией содеянного.

"Из материалов дела и анализа показаний Юсупова получается, что от него я получил 820 тысяч. Эту сумму я признаю, - заявил подсудимый. - Деньги передавались, точнее, я их получал, нерегулярно, можно сказать, от случая к случаю. Никаких ежемесячных платежей, как это утверждается в обвинении, не было. Деньги мне предложил сам Юсупов по собственной инициативе. Соответственно, никаких условий я не ставил, никаких требований не выдвигал. Размер суммы нами не обговаривался и был полностью на его усмотрение. Вопрос о систематической передаче денег никогда не обсуждался, и Юсупов этого никогда не обещал и не предлагал. Я не знаю, за что я эти деньги получал. Точнее сказать, ни за что. Они не являлись платой за что-то. Лично я их воспринимал всегда как подарок и не более".

В Ленинском райсуде начался процесс по делу Дмитрия Сазонова В понедельник, 30 сентября, в суде Ленинского района Самары под председательством судьи Анны Грицык начались предварительные слушания по уголовному делу бывшего замначальника регионального управления Росгвардии - начальника центра лицензионно-разрешительной работы Дмитрия Сазонова. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в суде.

Тут, естественно, возник вопрос, с какой стати малознакомый человек делает ему такие щедрые подарки. На что полковник ответил: "В городе и области я был известен в первую очередь как сын Сазонова Виктора Фёдоровича. И благодаря его значимости и влиянию в области у кого-то могло возникать обманчивое впечатление и о моей влиятельности. Что, конечно, совершенно не соответствовало действительности. Думаю, что и Юсупов поддался этому ложному впечатлению и, предложив мне деньги, возможно, хотел ещё больше приблизиться ко мне, чтобы пользоваться моей фамилией в собственных интересах. Я это объяснить могу только таким образом. Наверное, это для него было важно или выгодно. Что касается его расчётов на мою помощь в случае возникновения у него проблем в роддомах, то если таковые у него и были, то он в этом серьёзно заблуждался. Я такой помощи в силу своей должности оказать не смог бы даже при желании, поскольку к компетенции Росгвардии ни роддома, ни система здравоохранения никогда не относились".

Сазонов уверял, что о чём-то просить тогдашних министра здравоохранения и главный врач больницы им. Семашко у него не было "ни оснований, ни полномочий, ни личных отношений". И напомнил, на допросах в суде те подтвердили, что он ни с кем из них не встречался и не звонил.

По поводу участия в решении проблем Юсупова по аренде помещения в кардиоцентре Сазонов пояснил, что всего лишь позвонил знакомому сотруднику областного минимущества Ткачёву и попросил принять Юсупова, чтобы разобраться в его вопросе и подсказать, как правильно действовать в той ситуации. Ни о чём незаконном, по его словам, он Ткачёва не просил, ничего незаконного Юсупову не обещал.

"Я говорил Юсупову, что, если будут ещё другие проблемы, то пусть обращается, если сможем — поможем, — давал показания полковник. - Опять же, говорил это, больше из вежливости, ведь полномочий помогать в чужой для меня сфере я реально не имел. Мне сложно сказать признаю или не признаю я свою вину по данному эпизоду. Но могу сказать однозначно, что никакой взятки в виде платы за торговлю своими должностными полномочиями я не получал, должностью своей никогда не торговал, интересы службы не предавал и не продавал, намерений таких не имел. Я допускаю, что получение мною денег от Юсупова даже в качестве подарков в период службы на государственной должности, наверное, носило предосудительный характер с этической точки зрения, но это не было взяткой. Да, я проявил слабость, когда не отказался от этих денег. И готов признать вину в том, что злоупотребил его доверием и раскаяться, а также сделать всё, чтобы свою вину полностью загладить".

Теперь, по всей видимости, обвиняемому Сазонову предстоит деятельно раскаяться, возместив Юсупову вышеуказанные 820 тыс. рублей. И тогда суд может переквалифицировать обвинение на мошенничество в крупном размере и назначить значительно более мягкое наказание, чем было бы за взятку в особо крупном размере.

В ближайшее время стороны будут готовиться к прениям, после которых судья уйдет в совещательную комнату для вынесения приговора.