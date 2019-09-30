16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Ленинском райсуде начались предварительные слушания по делу Дмитрия Сазонова В Самаре осужден автомошенник, обманувший нескольких человек на сумму более 132 млн рублей Жалобу на судью по делу банды Алексеева рассмотрит ВККС В Самаре осудили участников неудачной схемы "отмазывания" от армии Освобожденного в зале суда врача оставили ночевать на улице

Суды Происшествия

В Ленинском райсуде начались предварительные слушания по делу Дмитрия Сазонова

САМАРА. 30 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 105
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В понедельник, 30 сентября, в суде Ленинского района Самары под председательством судьи Анны Грицык начались предварительные слушания по уголовному делу бывшего замначальника регионального управления Росгвардии — начальника центра лицензионно-разрешительной работы Дмитрия Сазонова. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в суде.

Фото: Архив «ВН»

Напомним, его обвиняют в двух эпизодах получения взяток — ч. 6 ст. 290 УК РФ.

По версии следствия, в течение 10 лет с 2008 г. Сазонов лично и через посредников получал взятки от представителей частной охранной организации, фактически работавших на ОПГ "Законовские". Общая сумма взяток превысила 30 млн рублей.

Кроме того, с марта 2015 г. по июль 2018 г., как полагают следователи, он получил от директора ООО "Арт-Инвест" взятку около 2,5 млн руб. за помощь в размещении фотостудий в самарских роддомах и их беспрепятственную работу.

Как сообщили корреспонденту Волга Ньюс в суде Ленинского района, предварительное слушание проходило в закрытом режиме, на нем приняли решение о назначении первого открытого заседания на 14 октября. То есть был дан старт судебному процессу.

Гид потребителя

Фото на сайте

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6