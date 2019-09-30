В Ленинском райсуде начались предварительные слушания по делу Дмитрия Сазонова

В понедельник, 30 сентября, в суде Ленинского района Самары под председательством судьи Анны Грицык начались предварительные слушания по уголовному делу бывшего замначальника регионального управления Росгвардии — начальника центра лицензионно-разрешительной работы Дмитрия Сазонова. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в суде.

Напомним, его обвиняют в двух эпизодах получения взяток — ч. 6 ст. 290 УК РФ.

По версии следствия, в течение 10 лет с 2008 г. Сазонов лично и через посредников получал взятки от представителей частной охранной организации, фактически работавших на ОПГ "Законовские". Общая сумма взяток превысила 30 млн рублей.

Кроме того, с марта 2015 г. по июль 2018 г., как полагают следователи, он получил от директора ООО "Арт-Инвест" взятку около 2,5 млн руб. за помощь в размещении фотостудий в самарских роддомах и их беспрепятственную работу.

Как сообщили корреспонденту Волга Ньюс в суде Ленинского района, предварительное слушание проходило в закрытом режиме, на нем приняли решение о назначении первого открытого заседания на 14 октября. То есть был дан старт судебному процессу.