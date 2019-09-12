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Преступления Происшествия

Дмитрию Сазонову утвердили обвинительное заключение

САМАРА. 12 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Прокуратура Самарской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу бывшего замначальника регионального управления Росгвардии — начальника центра лицензионно-разрешительной работы Дмитрия Сазонова. Об этом сообщает надзорное ведомство.

Фото: Архив «ВН»

Его обвиняют по ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки в особо крупном размере").

По версии следствия, в течение 10 лет с 2008 г. Сазонов лично и через посредников получал взятки от представителей частной охранной организации, фактически работавших на ОПГ "Законовские". Общая сумма взяток превысила 30 млн рублей.

Кроме того, с марта 2015 г. по июль 2018 г., как полагают следователи, он получил от директора ООО "Арт-Инвест" взятку около 2,5 млн руб. за помощь в размещении фотостудий в самарских роддомах и их беспрепятственную работу.

Уголовное дело будет направлено в Ленинский райсуд Самары для рассмотрения.

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