В деле Дмитрия Сазонова появились новые эпизоды на 30 млн рублей

Экс-начальнику Центра лицензионно-разрешительной работы самарского управления Росгвардии полковнику Дмитрию Сазонову предъявлено окончательное обвинение с сумой инкриминируемых взяток на более 33 млн руб., пишет "Самарское обозрение".

Первоначально в обвинении Сазонова фигурировали 400 тыс. руб., полученных от бывшего сослуживца Александра Орлова. Деньги предназначались за режим благоприятствования ЧОПам, подконтрольным ОПГ "Законовские".

Позже стало известно, о получении Сазоновым денег за покровительство фотостудии, монопольно снимавшей рожениц с младенцами в родильных домах. Общая сумма взяток по этому эпизоду оценивается в 2,45 млн рублей.

По данным "Самарского обозрения", в окончательном обвинении фигурируют взятки, передававшиеся Сазонову лично лидером "Законовских" Алексеем Рыжовым (умер в 2016 г. - прим. ВН).

Закончено расследование дела Дмитрия Сазонова Расследование уголовного дела в отношении экс-начальника Центра лицензионно-разрешительной работы самарского управления Росгвардии Дмитрия Сазонова закончено. Сейчас сын бывшего председателя губдумы Виктора Сазонова со своим защитником Андреем Карномазовым знакомятся с материалами дела, в котором девять томов.

По версии следствия, не позднее октября 2008 года Дмитрий Сазонов решил "использовать свое должностное положение для получения взятки в особо крупном размере". 16 октября 2008 г. Сазонов встретился в ресторане "Баба Люба" (улица Спортивная, 5) с "ранее ему знакомым" Алексеем Рыжовым, и на встрече была достигнута договоренность о ежемесячной систематической передаче правоохранителю денежного вознаграждения в размере 300 тыс. рублей.

За эту сумму Сазонов должен был обеспечивать благоденствие подконтрольного "законовским" ЧОО "Восток-Лада", которое охраняло самого Рыжова и других лидеров группировки, а также торговые площади, подконтрольные ОПС. Полковник должен был предупреждать "законовских" о проверках ЧОО и не допускать приостановления его работы.

На первой встрече с Рыжовым Сазонов получил первую часть взятки в виде ценного подарка — настольных часов Danube стоимостью около 40 тыс. руб.

Встречи Сазонова с лидером "Законовских" продолжались до мая 2013 г., офицер МВД и Алексей Рыжов продолжали встречаться. За это время полковник якобы получил в виде взяток наличность в общей сумме 16,5 млн рублей. Затем курьером при передаче денег стал Орлов, работавший на одном из предприятий "Законовских". С июня 2013 г. по сентябрь 2016 г. им были незаконно получены от ОПГ еще 12 млн рублей.

В октябре 2016 г. Сазонов перешел на работу в Росгвардию. После этого размер получаемого им от группировки вознаграждения уменьшился в три раза — до 100 тыс. рублей. С октября 2016 года по июль 2018 г. Сазонов получил еще 2,2 млн рублей.

Всего за время сотрудничества с "законовской" ОПГ полковник Росгвардии получил 30,75 млн руб. деньгами и настольные часы Danube. Следствие квалифицировало его действия как получение взятки в особо крупном размере с использованием своего служебного положения (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

Издание также упоминает, что задержание Сазонова повлекло неприятности для еще двух высокопоставленных полицейских из УМВД РФ по городу Самаре — начальника полиции Вячеслава Хомских и заместителя начальника полиции по охране общественного порядка Игоря Сизокова. Осенью 2018 г. у них дома и на работе прошли обыски. ФСБ и СК искали дорогостоящие подарки, якобы преподнесенные им лидерами "Законовских". Несмотря на обыски, оба полицейских на своем месте и значатся в графике приема граждан руководством УМВД Самары на июль 2019 года.