Жительница Самарской области пыталась обокрасть мертвую подругу

В Октябрьске задержали 32-летнюю местную жительницу по подозрению в покушении на кражу с проникновением в жилище. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
В середине июля ночью правоохранителям позвонил местный житель и рассказал, что видел, как какая-то женщина проникла в соседний дом на ул. Станционной. Дело в том, что владелица дома двумя днями ранее умерла в больнице от тяжелого заболевания. Поэтому сосед сильно удивился, когда ночью услышал подъехавший автомобиль. Мужчина увидел в окно, как какая-то женщина выносила вещи покойной, и окликнул ее. Злоумышленница, поняв, что ее заметили, села в автомобиль и скрылась.
Вскоре правоохранители вышли на подозреваемую, это была подруга умершей. Она признала вину и рассказала, что приятельница дала ей ключи от дома перед госпитализацией. Узнав же о смерти, подозреваемая решила поправить свое материальное положение.
Последние комментарии
Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.
Весёлая семейка🙂
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы