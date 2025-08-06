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Преступления Происшествия

Жительница Самарской области пыталась обокрасть мертвую подругу

СЫЗРАНЬ. 6 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В Октябрьске задержали 32-летнюю местную жительницу по подозрению в покушении на кражу с проникновением в жилище. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

В середине июля ночью правоохранителям позвонил местный житель и рассказал, что видел, как какая-то женщина проникла в соседний дом на ул. Станционной. Дело в том, что владелица дома двумя днями ранее умерла в больнице от тяжелого заболевания. Поэтому сосед сильно удивился, когда ночью услышал подъехавший автомобиль. Мужчина увидел в окно, как какая-то женщина выносила вещи покойной, и окликнул ее. Злоумышленница, поняв, что ее заметили, села в автомобиль и скрылась.

Вскоре правоохранители вышли на подозреваемую, это была подруга умершей. Она признала вину и рассказала, что приятельница дала ей ключи от дома перед госпитализацией. Узнав же о смерти, подозреваемая решила поправить свое материальное положение.

Гид потребителя

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Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.

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Весёлая семейка🙂

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Чтобы эту мразь черти в аду драли

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Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.

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Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы

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