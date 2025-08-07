Прокуратура: детские аттракционы в Тольятти работали с нарушениями

Прокуратура Автозаводского района Тольятти зафиксировала нарушения требований ФЗ при эксплуатации детских аттракционов, передает пресс-служба регионального надзорного ведомства. В частности, были нарушены требования технических регламентов и госстандартов. Кроме того, аттракционы находились в ненадлежащем санитарном состоянии.

По итогам прокурорской проверки в адрес ООО "Парк развлечений" ("Фани Парк", ул. Фрунзе, 16б) и ИП Деркачева М.В. (аттракционы "У Бегемота", ул. 70 лет Октября, 31) были внесены представления, а также возбуждены дела об административном правонарушении по ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ.

Виновных оштрафовали на общую сумму 40 тыс. рублей.

В надзорном ведомстве сообщили, что ООО "Парк развлечений" выявленные нарушения устранил в полном объеме, а фактическое устранение ИП Деркачевым М.В. нарушений взято прокуратурой района на контроль.