В полиции начали проверку из-за задержания сотрудника с 30 кг наркотиков

В ГУ МВД по Самарской области проводят служебную проверку. Она началась после сообщений о задержании полицейского из Тольятти.
По сообщениям источников, полицейского из Тольятти задержали в Свердловской области с 30 кг наркотиков. По предварительным данным, мужчина мог быть в форме и при табельном оружии. Речь может идти о Юрие Шамшине, который работал начальником отделения по борьбе с наркотиками, а затем в УГРО. Мы попросили прокомментировать информацию в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.
"Руководство ГУ МВД России по Самарской области назначило служебную проверку. При подтверждении вины сотрудника он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесет наказание в установленном законом порядке, а его руководителей привлекут к строгой дисциплинарной ответственности вплоть до освобождения от занимаемых должностей", - сообщили в ведомстве.
Последние комментарии
Эта новость не соответствует действительности! Дети не имеют никакого отношения к наркотикам и никогда не занимались их распространением. Детей задержали сотрудники ГНК, избили, заставили всё признать. Однако позже этих же сотрудников и руководство ГНК также задержали по подозрению в сбыте наркотиков. Вероятно, впоследствии их отпустили. Сотрудники СУ СК по г. Новокуйбышевск и прокуратуры решили привлечь к ответственности невиновных людей нашего города, чтобы получить выгоду, повысить статистику, получить премии и выполнить план. Это уголовное дело неоднократно возвращалось прокурору из-за ошибок. Также судья Октябрьского районного суда г. Самара вернул его прокурору как «незаконное и сфальсифицированное». В настоящий момент прокуратура лично заинтересованная в обвинительном исходе этого дела утвердила обвинение в третий раз и направило в суд. ПРОСИМ ВСЕХ НЕРАВНОДУШНЫХ ПОМОЧЬ ДЕТЯМ! Ваш комментарий очень важен. И будет использован в суде. Будет опубликована вся подробная информация, подтверждающая невиновность детей и коррупционные манипуляции органов, все бумаги и постановления, а так же лица их подписывающие если Администрация г. Новокуйбышевск не обратит внимание и не спасет человеческие жизни!
И что ж там изощрённого? Обычная стандартная схема лохотрона.
Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.
Весёлая семейка🙂
Чтобы эту мразь черти в аду драли