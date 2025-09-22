В полиции начали проверку из-за задержания сотрудника с 30 кг наркотиков

В ГУ МВД по Самарской области проводят служебную проверку. Она началась после сообщений о задержании полицейского из Тольятти.

По сообщениям источников, полицейского из Тольятти задержали в Свердловской области с 30 кг наркотиков. По предварительным данным, мужчина мог быть в форме и при табельном оружии. Речь может идти о Юрие Шамшине, который работал начальником отделения по борьбе с наркотиками, а затем в УГРО. Мы попросили прокомментировать информацию в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

"Руководство ГУ МВД России по Самарской области назначило служебную проверку. При подтверждении вины сотрудника он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесет наказание в установленном законом порядке, а его руководителей привлекут к строгой дисциплинарной ответственности вплоть до освобождения от занимаемых должностей", - сообщили в ведомстве.