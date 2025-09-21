В Ставропольском районе вахтовик обокрал свою тетю

В Ставропольском районе полицейские задержали мужчину, подозреваемого в краже имущества из дома родственницы, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

В дежурную часть ОМВД России по Ставропольскому району от местной жительницы поступило сообщение о проникновении в ее жилище. На указанный адрес незамедлительно выехала следственно-оперативная группа.

Как пояснила полицейским женщина, она приехала из командировки в дом, где периодически проживает, и обнаружила отсутствие двери и выломанное окно. Поняла, что в помещение кто-то проник и обратилась в полицию за помощью.

Сотрудники полиции убедились, что злоумышленник покинул дом и пригласили собственника оценить причиненный ущерб. Женщина сразу заметила отсутствие чугунной ванны, бытовой техники, строительных материалов и другого имущества на общую сумму около 150 тыс. рублей.

В результате проведенных следственных действий полицейские предположили, что к хищению причастен ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за кражу 35-летний племянник потерпевшей, вахтовым методом работающий в Москве.

Полицейские установили местонахождение, задержали и доставили мужчину в отдел полиции для разбирательства. Задержанный признал вину и рассказал, что в период между вахтами он проживает в доме своей матери, расположенном на одном участке с домом ее сестры. В очередном отпуске, когда закончились заработанные деньги, он решил обокрасть родственницу. Взломал окно монтировкой, влез в дом, собрал, что смог найти, после чего не сумел открыть дверь и сломал ее. Похищенное имущество распродал случайным покупателям, а вырученные деньги потратил на личные нужды.

Следственным отделом ОМВД России по Ставропольскому району в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 УК РФ "Кража". Расследование продолжается. Полицейские проводят мероприятия по розыску похищенного имущества.