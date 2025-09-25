Пожилая сызранка лишилась 1,4 млн рублей по вине мошенников

В Сызрани 74-летней местной жительнице позвонил якобы сотрудник пенсионного фонда. Он сообщил, что что при расчете ее трудового стажа для начисления пенсии допущена ошибка и необходимо сделать перерасчет. Об этом сообщает ГУ МВД по Самарской области.
Для этого нужно записаться на прием, продиктовав номер "электронного талона", который поступит в виде смс-сообщения с кодом Госуслуг. Потерпевшая, поверив мошеннику, продиктовала код, после чего мошенники стали звонить ей от имени сотрудников правоохранительных органов и банка и убедили, что некие злоумышленники получили доступ к ее персональным данным и пытаются снять сбережения.
Чтобы их обезопасить, женщину убедили перевести деньги на "безопасный счет". Потерпевшая перевела мошенникам около 1,4 млн рублей, после чего аферисты перестали выходить на связь. Женщина поняла, что стала жертвой обмана и обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело.
Последние комментарии
Эта новость не соответствует действительности! Дети не имеют никакого отношения к наркотикам и никогда не занимались их распространением. Детей задержали сотрудники ГНК, избили, заставили всё признать. Однако позже этих же сотрудников и руководство ГНК также задержали по подозрению в сбыте наркотиков. Вероятно, впоследствии их отпустили. Сотрудники СУ СК по г. Новокуйбышевск и прокуратуры решили привлечь к ответственности невиновных людей нашего города, чтобы получить выгоду, повысить статистику, получить премии и выполнить план. Это уголовное дело неоднократно возвращалось прокурору из-за ошибок. Также судья Октябрьского районного суда г. Самара вернул его прокурору как «незаконное и сфальсифицированное». В настоящий момент прокуратура лично заинтересованная в обвинительном исходе этого дела утвердила обвинение в третий раз и направило в суд. ПРОСИМ ВСЕХ НЕРАВНОДУШНЫХ ПОМОЧЬ ДЕТЯМ! Ваш комментарий очень важен. И будет использован в суде. Будет опубликована вся подробная информация, подтверждающая невиновность детей и коррупционные манипуляции органов, все бумаги и постановления, а так же лица их подписывающие если Администрация г. Новокуйбышевск не обратит внимание и не спасет человеческие жизни!
И что ж там изощрённого? Обычная стандартная схема лохотрона.
Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.
Весёлая семейка🙂
Чтобы эту мразь черти в аду драли