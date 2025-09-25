Пожилая сызранка лишилась 1,4 млн рублей по вине мошенников

В Сызрани 74-летней местной жительнице позвонил якобы сотрудник пенсионного фонда. Он сообщил, что что при расчете ее трудового стажа для начисления пенсии допущена ошибка и необходимо сделать перерасчет. Об этом сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Для этого нужно записаться на прием, продиктовав номер "электронного талона", который поступит в виде смс-сообщения с кодом Госуслуг. Потерпевшая, поверив мошеннику, продиктовала код, после чего мошенники стали звонить ей от имени сотрудников правоохранительных органов и банка и убедили, что некие злоумышленники получили доступ к ее персональным данным и пытаются снять сбережения.

Чтобы их обезопасить, женщину убедили перевести деньги на "безопасный счет". Потерпевшая перевела мошенникам около 1,4 млн рублей, после чего аферисты перестали выходить на связь. Женщина поняла, что стала жертвой обмана и обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело.