Тольяттинская пенсионерка перевела мошенникам почти полмиллиона рублей

В Тольятти 68-летняя женщина потеряла более 450 000 рублей, поверив мошенникам, передает ГУ МВД по Самарской области.

Злоумышленники действовали по распространенной схеме. Сначала они позвонили пенсионерке с незнакомого номера. Представившись сотрудниками банка, заверили, что ее деньгами пытаются завладеть мошенники.

Напугавшись, женщина перевела все свои сбережения на "безопасный счет". Через несколько дней тольяттинка решила связаться с банком, в котором якобы ей открыли счет, однако там ей сказали, что его не существует и ее обманули мошенники.