Самарец отдал аферистам 1 млн рублей, чтобы спасти сына из "ДТП"

Самарец передал аферистам свыше 1 млн рублей, чтобы спасти сына, якобы попавшего в автоаварию. Об этом сообщает ГУ МВД по Самарской области.

82-летнему мужчине позвонил неизвестный и рассказал об "аварии", которую якобы совершил его сын. Он стал припугнул пожилого человека и вынудил его передать крупную сумму, чтобы "спасти" сына от уголовного преследования.

Пенсионер продиктовал свой адрес звонившему, и тот приехал к нему под видом сотрудника правоохранительных органов. Пенсионер отдал ради спасения сына более 1 млн рублей.

Только после того, как незнакомец с деньгами ушел, мужчина позвонил сыну, который был очень удивлен и сообщил, что не попадал ни в какую аварию. Пострадавший обратился за помощью в полицию. Сейчас возбуждено уголовное дело.