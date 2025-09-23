Появились подробности о диверсантах, подрывавших мосты под Самарой

Стали известны некоторые подробности о диверсиях задержанных ФСБ в Самарской области отца и сына. Оба мужчины арестованы в начале сентября.
По предварительным данным, основную роль в подготовке диверсий мог играть 33-летний мужчина, а 55-летний отец ему помогал. По данным источников, семья когда-то прибыла с территории Украины, но давно жила в Самарской области. Предполагается, что диверсии они совершали из идейных соображений, а не ради денег.
Кроме того, стало известно, что один из мужчин при задержании сотрудниками Росгвардии начал бить себя ножом, из-за чего ему понадобилась медпомощь.
Напомним, мужчин задержали при подготовке подрыва железнодорожного моста через реку Самара. Установлено, что в июне 2022 г. молодой человек выехал за рубеж, где через мессенджер установил контакт с представителем украинской террористической организации и выразил готовность совершать теракты в России. Вернувшись, он привлек к преступной деятельности отца, разделяющего его антироссийские взгляды.
Из оборудованного в лесу тайника и в арендованной квартире изъято 13,5 кг взрывчатых веществ, большое количество компонентов для изготовления взрывных устройств и три квадрокоптера.
Задержанные дали признательные показания о совершении подрывов. В июле 2023 г. они подорвали магистральный газопровод в Сызранском районе, в марте и сентябре 2024 г. — железнодорожные мосты через реки Чапаевку и Самару. Также они признались в причастности к изготовлению и закладке в тайник самодельного взрывного устройства, с использованием которого в июле 2023 г. был совершен подрыв трансформаторной подстанции на одном из НПЗ. Возбуждены уголовные дела.
Последние комментарии
И что ж там изощрённого? Обычная стандартная схема лохотрона.
Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.
Весёлая семейка🙂
Чтобы эту мразь черти в аду драли