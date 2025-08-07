Полиция устроила облаву на сызранца, который в одном из ангаров оборудовал нарколабораторию

Правоохранители при поддержке бойцов СОБР "Омега" Управления Росгвардии по Самарской области устроили облаву на 39-летнего безработного жителя Сызрани: они обыскали арендованный им ангар и изъяли более 11 кг мефедрона, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Также в ангаре было обнаружено лабораторное оборудование для изготовления синтетического наркотика, мобильные телефоны, пластиковые и металлические емкости различного объема с жидкостями внутри.

Подозреваемому предъявили обвинение в покушении на незаконный сбыт наркотиков в особо крупном размере, то есть в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч.5 ст. 228.1 УК РФ. Мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время проводится химическая экспертиза остальных изъятых веществ, с целью установления всех фактов противоправной деятельности обвиняемого, расследование уголовного дела продолжается.