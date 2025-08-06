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Самарец с "инвалидностью" попал под уголовное дело, обманув государство на 2 млн рублей Водителя, сбившего насмерть пешехода в Самаре, отправили под стражу Подозреваемые в стрельбе в Сызрани цыгане арестованы Тольяттинец пытался ограбить комиссионку по указанию мошенников В отношении экс-директора МП "Ремжилуниверсал" снова ведут расследование

Преступления Происшествия

Самарец с "инвалидностью" попал под уголовное дело, обманув государство на 2 млн рублей

САМАРА. 6 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Следователи Октябрьского района Самары возбудили уголовное дело в отношении местного жителя, подозреваемого в преступлении по статье "Мошенничество при получении выплат, совершенное в особо крупном размере". Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Самарской области.

 По данным следствия, более 12 лет назад подозреваемый обратился в клиентскую службу Управления Пенсионного фонда Российской Федерации, предоставив документы, содержащие сведения о признании его инвалидом. На основании указанных документов ему установили ежемесячную денежную выплату, которая с 2013 по 2025 годы была выплачена на общую сумму более 1,96 млн рублей.

"В ходе проведения оперативно — розыскных мероприятий выявлены признаки подделки документов, свидетельствующих об установлении гражданину инвалидности. В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", - отмечается в сообщении.

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