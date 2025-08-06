Самарец с "инвалидностью" попал под уголовное дело, обманув государство на 2 млн рублей

Следователи Октябрьского района Самары возбудили уголовное дело в отношении местного жителя, подозреваемого в преступлении по статье "Мошенничество при получении выплат, совершенное в особо крупном размере". Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Самарской области.
По данным следствия, более 12 лет назад подозреваемый обратился в клиентскую службу Управления Пенсионного фонда Российской Федерации, предоставив документы, содержащие сведения о признании его инвалидом. На основании указанных документов ему установили ежемесячную денежную выплату, которая с 2013 по 2025 годы была выплачена на общую сумму более 1,96 млн рублей.
"В ходе проведения оперативно — розыскных мероприятий выявлены признаки подделки документов, свидетельствующих об установлении гражданину инвалидности. В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", - отмечается в сообщении.
Последние комментарии
Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.
Весёлая семейка🙂
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы