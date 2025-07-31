За 20 тыс. руб. самарчанка отдала паспорт знакомому для регистрации фирм-однодневок

Жительница Самары предстанет перед судом за незаконное предоставление документов для регистрации фирм-однодневок (ч.1 ст. 173.2 УК РФ), сообщает ГУ МВД по Самарской области.

В ходе предварительного расследования установлено, что не позднее июня 2024 г. ранее не судимая 41-летняя женщина, работающая упаковщицей, согласилась на предложение знакомого о предоставлении за 20 тыс. руб. оригинала паспорта для регистрации двух фирм. В результате противоправных действий в Единый государственный реестр юридических лиц внесли сведения о женщине как директоре и учредителе двух ООО, расположенных в Московской области. При этом фактическое управление компаниями она не осуществляла.

Обвиняемая полностью признала свою вину. Материалы уголовного дела с обвинительным заключением в отношении злоумышленницы направлены в суд для рассмотрения по существу.