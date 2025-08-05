Тольяттинец пытался ограбить комиссионку по указанию мошенников

В Тольятти возбудили уголовное дело по факту разбоя. Подозреваемый — 19-летний местный житель. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
По версии следствия, в конце июля он пришел в комиссионный магазин на ул. Дзержинского и, угрожая пистолетом, потребовать отдать ему деньги из кассы — не меньше 50 тыс. рублей. Продавец нажал тревожную кнопку, сработала сигнализация. Злоумышленника задержали прибывшие на вызов сотрудники Росгвардии.
Задержанный утверждал, что пойти на преступление его заставили мошенники. Якобы сначала его уговорили перевести деньги на указанный обманщиками счет. Позже ему пообещали вернуть средства, если он совершит разбойное нападение на комиссионку.
Уголовное дело возбудили по ч. 2 ст. 162 УК РФ ("Разбой"). Материалы о мошенничестве выделили в отдельное производство.
Последние комментарии
Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.
Весёлая семейка🙂
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы