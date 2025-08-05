Тольяттинец пытался ограбить комиссионку по указанию мошенников

В Тольятти возбудили уголовное дело по факту разбоя. Подозреваемый — 19-летний местный житель. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

По версии следствия, в конце июля он пришел в комиссионный магазин на ул. Дзержинского и, угрожая пистолетом, потребовать отдать ему деньги из кассы — не меньше 50 тыс. рублей. Продавец нажал тревожную кнопку, сработала сигнализация. Злоумышленника задержали прибывшие на вызов сотрудники Росгвардии.

Задержанный утверждал, что пойти на преступление его заставили мошенники. Якобы сначала его уговорили перевести деньги на указанный обманщиками счет. Позже ему пообещали вернуть средства, если он совершит разбойное нападение на комиссионку.

Уголовное дело возбудили по ч. 2 ст. 162 УК РФ ("Разбой"). Материалы о мошенничестве выделили в отдельное производство.