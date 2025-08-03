В Самаре возбуждено уголовное по факту нападения на водителя такси

По поручению руководителя СУ СК РФ по Самарской области Павла Олейника возбуждено уголовное дело по факту нападения на таксиста (ч. 1 ст. 213 УК РФ), сообщает пресс-служба ведомства.
В субботу, 2 августа, в соцмедиа размещена информация о том, что в Самаре на водителя такси напали двое мужчин и нанесли ему удары по голове.
По уголовному делу проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.
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Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.
Весёлая семейка🙂
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы