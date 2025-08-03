В Самаре возбуждено уголовное по факту нападения на водителя такси

По поручению руководителя СУ СК РФ по Самарской области Павла Олейника возбуждено уголовное дело по факту нападения на таксиста (ч. 1 ст. 213 УК РФ), сообщает пресс-служба ведомства.

В субботу, 2 августа, в соцмедиа размещена информация о том, что в Самаре на водителя такси напали двое мужчин и нанесли ему удары по голове.

По уголовному делу проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.