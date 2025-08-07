Тольяттинец выманил у знакомого 1 млн руб. под видом полицейского

Прокуратура Автозаводского района Тольятти утвердила обвинительное заключение по уголовному делу 22-летнего местного жителя. Парню вменяют мошенничество в крупном размере.
По версии следствия, в 2024 г. молодой человек предложил знакомому помочь решить вопрос о возврате конфискованного Porsche Panamera - сказал, что у него есть связи в полиции. Далее обвиняемый создал в мессенджере аккаунт выдуманного правоохранителя и переписывался с приятелем. Под видом полицейского парень попросил у потерпевшего 1 млн руб. и часть денег предложил передать через знакомых.
Уголовное дело направлено в Автозаводский районный суд Тольятти.
